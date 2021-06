Česká republika očekává tento víkend tvrdé čtvrtfinále Euro 2020 proti Dánsku, ale více se zajímají o cestu do Pákistánu, která povzbudí mnoho fanoušků k účasti na hře.

Když Kovit v neděli porazil v Budapešti Nizozemsko 2: 0 na zaplněném stadionu zahrnujícím 7 000 českých fanoušků, Covid ochutnal, jak by vypadal post-fotbal.

Pro fanoušky však bude velmi obtížné cestovat v sobotu do ázerbájdžánského hlavního města za posledních osm hrází.

V úterý v rozhovoru pro novináře řekl záložník Antonin Barak: „Nerozumím tomu, přesto jsem to neporušil.

„Nemůžeme tam dostat naše fanoušky a naši rodinu. Kdybychom hráli v Kodani, byli by (Dánsko) doma, ale stále bychom mohli získat spoustu českých fanoušků.“

Jejich podpora ve skupinové fázi byla snížena na pouhou hrstku fanoušků kvůli omezením vlády v Británii, kteří hráli na všech třech úrovních.

„Pokud jde o Baku, je nám to velmi líto, protože jsme v Budapešti zažili poprvé skutečnou situaci v eurech,“ kritizoval „nešťastné rozhodnutí“ asistent trenéra Jiří Citri.

“Myslíme si, že si fanoušci zaslouží víc než jen tuto příležitost,” řekl.

České ministerstvo zahraničí označilo Ázerbajdžán za nejnebezpečnější zemi, tmavě červenou vládu.

Ministerstvo uvádí, že od dám po vstupu do Ázerbájdžánu se bude vyžadovat vízum a po příjezdu musí předložit kompletní test PCR nebo negativní test PCR s prokázáním imunity.

Nejkratší let mezi Prahou a Baku je devět hodin před zápasem se změnou v Istanbulu.

Cestující budou pro návrat do České republiky potřebovat další negativní test PCR.

„Musí to být myslitel, je to tragédie,“ řekl po nizozemském zápase český útočník Patrick Schick.

Citri uvedl, že s cestou do Pákistánu bylo více problémů.

„Letíme na tuto vzdálenost s vědomím, že mezi tímto zápasem a semifinále jsou jen tři dny,“ řekl a vyhrál semifinále Baku 7. července ve Wembley.

Ale Barack, Shik a Cytri všichni nesouhlasí a nemohou.

“Bez ohledu na podmínky se musíme soustředit na hru,” řekl Barak.

„U Dánů je to stejné, stále je to daleko od nich, takže nemá smysl si do toho nacpat hlavu.“

frj / jc