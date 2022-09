Česká folková legenda se promění v akčního hrdinu

Příběh českého lidového hrdiny Jana Žižeky byl mnohokrát ztělesněn v různých podobách, včetně celuloidové trilogie Otakara Vávry z poloviny 50. let, která je v oněch nelehkých dobách před novou vlnou bezesporu nejambicióznější inscenací zdejšího průmyslu. Tvrdí se, že je to dosud nejdražší funkce v České republice, Petr jínové „StředověkZobrazuje stejnou legendární postavu s výjimkou epického kostýmu ze staré školy. Místo toho toto mocné a důvěryhodné zařízení nabízí dlouhou cestu v brutálním, bojovém akčním stylu ‚Gladiator‘ a ‚Braveheart‘, kde překypuje vlastenecký sentiment. s blátem a krví.

Ekonomická realita tak nákladné ohromující show vyžaduje určitou míru kreativních rozhodnutí vytvořených v souladu s vkusem dnešního mezinárodního publika, zatímco výběr amerických a britských herců v primárních rolích snižuje výrazný regionální charakter. Nicméně, „Medieval“ uspěje jako fascinující a živý kus historie (ať už si svobodně představíte cokoli), s nudným okamžikem mezi zápletkami, honičkami a nabitými boji. The Avenue uvede tuto show v angličtině na téměř 1200 amerických obrazovek 9. září, což se shoduje s jejím uvedením v několika dalších regionech.

Více od Variety

Žižka byl proslule vynalézavý vojenský taktik, o kterém se říkalo, že nikdy neprohrál žádný boj, i když jeho síly byly často mnohem menší. Nakonec se dostal na úroveň generála a sehrál klíčovou roli v ozbrojených konfliktech občanskou válkou zmítaných Čech, než zemřel na mor v roce 1424. Film Středověk se však odehrává o několik let dříve, do nejasného období, kdy nemocný pravděpodobně chudý Luck přivedl mladého muže (narozeného v nižší šlechtické hodnosti) k práci žoldáka. Poprvé jsme se s ním setkali v roce 1402 v Itálii, kde (Ben Foster) a jeho tým ostřílených válečníků, kteří mají za úkol zachránit hlavního vyjednavače pro zájmy jejich národa před politickou vraždou – 89letého Michael King Jako lord Borich, zcela vymyšlená postava.

Borich se snaží zastavit všeobecný chaos, který Evropu sužuje od smrti císaře Svaté říše římské Karla IV. Jeho určeným nástupcem je současný český král Václav IV. (Karel Rodin). Ale jak je zde ukázáno, je to slabý vůdce podkopaný zrádnými „spojenci“, včetně nevlastního bratra uherského krále Zikmunda (Matthew Judd) a ušlechtilého gentlemana Jindřicha Rosenberga (Til Schweiger). Dnešní politický chaos je takový, že existují dva soupeřící papežové, každý s jinými představami o tom, kdo by měl být korunován císařem. Když Rosenberg odmítne půjčit peníze, které by podpořily věc pražského krále, nechá se Václav přesvědčit, aby za výkupné unesl snoubenku bohatého aristokrata. Na protest proti „Ženy neunášíme“ Jan a její společníci neochotně souhlasí s činem.

Většina „středověké“ lady Catherine (Sophie Louie) se tak odrazila jako pingpongový míček mezi oběma stranami, navždy zabavena a obnovena, ačkoli její vlastní loajalita se rychle změní, jakmile si uvědomí, jakou brutální zradu její snoubenec dokáže. Janeině úsilí často pomáhali místní rolníci, jejichž povstání bylo živeno léty nadměrných daní a jiného zneužívání. Mezitím propuká shledání s jeho velmi nakloněným bratrem Jaroslavem (William Mosley), když jejich vztah přitáhne násilnou návštěvu Toraca (Roland Muller), Zikmundovy pravé ruky.

Texturovaný film, který je působivě svalnatější než plyšový, je vždy vizuálně přitažlivý, se silným designem završeným širokoúhlým objektivem DP Jespera Toffnera pro krásné krajiny a impozantní historická místa – i když v některých případech je použití záběrů z dronu s orlím okem Někdy přehnané . Toto je druh ságy, která se méně stará o královskou soutěž než o krvavý boj mano-a-manu, každý palcát, sekera a efekt meče řádně doprovázený stereo hitem nebo pověstí. Skladby jako tyto málokdy utichnou, a pokud jste nezapomněli, díky Jaklovi, jeho redaktorům a dalším významným přispěvatelům se „středověký“ film nikdy nestane dlouhým, nabubřelým a přepracovaným.

Občas to přeskakuje (zejména na konci) a dialogy jsou občas trochu moc, zjednodušují věci do druhu obecné fráze, která překračuje všechny hranice kin. Dalo by se také odmítnout vnucovat moderní citlivost na jiné aspekty, jako je mít chráněnou ušlechtilou hrdinku, která nějakým způsobem získala pokrokové sociální myšlenky, nemluvě o nečekaných lékařských a potápěčských dovednostech. Ale to není „Markéta Lazarová“ a na moderní stylistické výrazy „Medieval“ funguje dobře. Pokud jde o historickou poctivost, no, tato doba by byla pro většinu diváků velmi podivná, protože by si na jakoukoli zkoušku ve třídě odnesl alespoň rámcový pocit z doby, ne-li mnoho důvěryhodných odpovědí.

Pro režiséra je to velký skok po dvou dřívějších, skromnějších celovečerních filmech, skutečném kriminálním dramatu „Kajinek“ z roku 2010 a v roce 2015 v hororu „Ghoul“, domácí písni, která jinde zněla jako „unavená Blair Witch“. od Jennifer Armor jako jedné z předních selských rebelek zde.) A podařilo se mu spojit mezinárodní obsazení do efektivního celku, i když Kane pravděpodobně přinesl na stůl docela dost hvězdné síly a Foster nestačil. Žižka je i přes svou životní pouť ztvárněn jen částečně, už je podán stručně, ocelově, nápaditě, které by mohl lépe podat herec s vrozenějším charismatem – důležité Fosterovy scénky se ztrácí v hrdinské šifře a jeho poněkud kompetentní výkon Co je zastíněno podpůrnými hráči.

Není překvapením, že padouši působí viditelnějším dojmem, zejména Judd září s některými korunovanými maniaky, díky nimž byl Joaquin Phoenix ve filmu Gladiátor nesmazatelný. Lowe přináší vyrovnanost a přesvědčení do role, která se mohla snadno stát hloupou. Je také užitečné, že se scénář zaměřuje na zpočátku antagonistický vztah mezi Jean a Catherine, takže jejich románek se nakonec jeví jako méně napodobující, než je u filmů tohoto žánru typické.

Nejlepší sortiment

podepsat pro Různé Newsletter. Pro nejnovější zprávy nás sledujte FacebookA CvrlikáníA Instagram.

Klikněte sem a přečtěte si celý článek.