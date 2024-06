Share on Facebook

Šéfové odborů varovali, že „česká sfinga“ by mohla pokračovat v plánech snížit až 1000 e-mailů, pokud uspěje ve své snaze koupit Royal Mail. Svaz pracovníků v komunikacích (CWU) má na začátku června jednat s miliardářským podnikatelem Danielem Křetínským, pokud se dohoda uskuteční. Křetínský má čas do středy do 17:00, aby učinil pevnou nabídku majiteli Royal Mail International Distribution Services (IDS) nebo odešel. Přichází poté, co představenstvo IDS prohlásilo, že podpoří nabídku ve výši 3,5 miliardy liber, což vyvolalo okamžitou reakci aktivistů, odborů a politiků. Generální ředitel CWU Post, Martin Walsh, řekl novinám: „Jsme skeptičtí vůči Royal Mail, jsme skeptičtí vůči Křetínskému.“ Budeme hledat závazky na práci. Křetínský, spolumajitel fotbalového klubu West Ham United, Křetínský podpořil návrhy na reformu Royal Mail, která by vedla k „méně než 1 000“ dobrovolným propouštěním. Tyto plány zahrnují zkrácení druhořadých pracovních míst na tři dny v týdnu, čímž se připraví půda pro propouštění zaměstnanců a ušetří se přibližně 300 milionů liber ročně. Křetínský řekl, že bude chránit práva pracovníků a zachová si značku Royal Mail, stejně jako její britskou základnu a daňové ústředí. O ztrátách pracovních míst a druhořadých pozicích však mlčel, což naznačuje, že škrty jsou stále na pořadu dne. Související články Jak mohou tyto peníze pomoci? Royal Mail chce sešrotovat zásilky druhé třídy o sobotách a seškrtat je každý druhý den v týdnu, aby ušetřila peníze. Podle plánů bude do dvou let až o 9 000 denních tras méně, což povede ke ztrátě stovek pracovních míst. Návrhy by vyžadovaly reformu povinnosti univerzální služby, což by znamenalo, že by Royal Mail musela nabízet službu šest dní v týdnu za pevnou cenu. READ Míra očkování v České republice se stoupající infekcí zpomaluje IDS naléhala na vládu a regulační orgány, aby provedly změny a uvedla, že dodržování předpisů stojí Royal Mail až 675 milionů liber ročně. Royal Mail minulý týden odhalil, že v loňském roce ztratil téměř 1 milion liber denně, když Ofcom zahájil vyšetřování poštovních cílů, které nebyly zaregistrovány.

