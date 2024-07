Česká ekonomika míří podle revidovaných údajů k oživení

Dvě ženy cinkají sklenkami svatého Martina při oslavách otevření první láhve na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti v České republice na svátek svatého Martina 11. listopadu 2013

PRAHA (Reuters) – Ekonomika České republiky vzrostla ve 3. čtvrtletí 2013 o 0,2 procenta oproti předchozímu čtvrtletí a korigovala tak dřívější odhady poklesu, ukázaly ve čtvrtek revidované oficiální údaje. To znamená, že členská země Evropské unie s populací 10,5 milionu lidí je připravena zotavit se po rekordní 18měsíční recesi, která skončila ve druhém čtvrtletí roku 2013. Analytici, kteří s velkým zájmem sledují rozvíjející se ekonomiky ve východní a střední Evropě říkají, že země regionu jsou obecně připraveny na zotavení z nedávné krize a mohou být na cestě k rozvoji svého potenciálu. „(Česká) ekonomika se zlepšuje. Vidíme, že se skutečně dostala z recese,“ řekl David Marek, analytik pražské investiční banky Patria Finance. „Česká ekonomika nabírá na síle. Růst není v žádném případě silný, ale situace se zlepšuje,“ dodal. Český statistický úřad ale také uvedl, že HDP se ve třetím čtvrtletí meziročně snížil o 1,2 procenta, přičemž revidoval předchozí odhad poklesu o 1,3 procenta. „Negativní vývoj byl způsoben poklesem investiční aktivity a slabou zahraniční poptávkou,“ uvedli statistici. Česká republika, která dosud nevstoupila do eurozóny, má po Polsku a Rakousku třetí největší ekonomiku ve střední Evropě. Česká centrální banka očekává, že ekonomika, která je silně závislá na výrobě aut a exportu do eurozóny, v roce 2013 poklesne o 0,9 procenta, tedy na stejnou úroveň jako v roce 2012, a letos vzroste o 1,5 procenta. Statistici zvlášť uvedli, že inflace za celý rok 2013 byla 1,4 procenta, což je nejnižší úroveň od roku 2009. Jen v prosinci ceny meziročně vzrostly o 1,4 procenta po 1,1 procenta v listopadu. Meziměsíčně vzrostla o 0,4 procenta kvůli růstu cen potravin a dopravy. „Růst inflace byl očekáván, ale úroveň pravděpodobně v lednu opět klesla pod jedno procento kvůli nižším cenám elektřiny a žádnému růstu daně z obratu,“ uvedl Marek. Nízká inflace přiměla Českou centrální banku loni v listopadu intervenovat na devizovém trhu, aby oslabila korunu ve snaze podpořit export a přiblížit inflaci k cíli centrální banky ve výši 2,0 procenta zdražením dováženého zboží. Mnoho středoevropských zemí se potýká s neobvykle nízkou inflací a v některých západoevropských zemích je problémem silná deflace. Ministerstvo práce ve čtvrtek v samostatném prohlášení uvedlo, že míra nezaměstnanosti v prosinci vzrostla o půl procentního bodu na 8,2 procenta. „Růst nezaměstnanosti je způsoben především sezónními faktory, protože s příchodem zimy ubývá pracovních míst, zejména ve stavebnictví,“ řekl Marek agentuře AFP. Dvě ženy cinkají svými skleničkami svatého Martina při slavnostním otevření první láhve na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti v České republice na svátek svatého Martina 11. listopadu 2013.