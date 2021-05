David Scholutak, děkan vědy a výzkumu na Ostravské univerzitě, se specializuje na Parkinsonovu chorobu a Alzheimerovu chorobu, typ demence, která ovlivňuje paměť, myšlení a chování.

Příznaky poruch mozku lze zjistit pomocí očního ultrazvuku vyškoleného neurologem. Profesor Kolodech již více než rok spolupracuje s IT profesionály na vývoji softwaru, který praktickým lékařům umožňuje spolehlivě to dělat.

„Vhodnými kandidáty na tento typ testu jsou příbuzní pacientů s Parkinsonovou chorobou nebo s příznaky. Můžeme určit, zda jsou v budoucnu ohroženi rozvojem onemocnění.“

U zdravého člověka bude ultrazvuk mozku vypadat rovnoměrně tmavý. Diagnostická metoda profesora Scholy Duck, implementovaná olomouckým Tesco SW, detekuje mnohem jemnější variace šedé než trénované pouhým okem.

Tento program s názvem Serb B-Mode Assist umožňuje srovnání echokardiografie jakékoli předem definované oblasti mozku, dokonce i těch, kteří trpí neurodegenerativními chorobami, jako jsou Parkinsonova a Alzheimerova choroba nebo Heath Lessons. Marek Wagulek, vedoucí projektu Tesco SW, vysvětluje, že monitoruje jakékoli změny u pacientů.

“Při neustálém pohledu byl film po celou dobu temný.” To znamená, že vlna prochází stejným prostředím a nic nezastaví. Pokud se ve struktuře objeví jakákoli vadná tkáň, vlna se vrátí do sondy a objeví se jako nejjasnější část obrazu. “

Ilustrovaná fotografie: Carbon Home, Wikimedia Commons, CC POY-SA 3.0

Taková umělá inteligence je významným nástrojem pro lékaře a měla by pomoci zpřístupnit preventivní testování, protože vše, co lékař musí udělat, je nahrát ultrazvuk do počítačové aplikace a vybrat oblast, na kterou se zaměřit. Profesor olkoloudík.

„Pouze několik desítek profesionálů z celého světa to může vidět pouhým okem. Vyžaduje to mnoho let školení. Díky tomuto programu je zkouška obecně dostupná. Člověk nemusí být odborníkem, protože program to udělá pro mu.”

Pokud program Serif B-Mode Assist – který může být komerčně využíván několik let – zjistí odchylky od normálních hodnot, může být nutné, aby lékaři provedli další testy. Bez ohledu na to, jak je umělá inteligence vyspělá, samotný ultrazvuk je nekonečný, říká profesor Schola Duck.