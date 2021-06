Češi zapálili téměř 30 000 svíček na počest obětí COVID-19 | Majitel

Praha (AFP) – Češi v pondělí večer zapálili na prezidentském sídle Pražského hradu téměř 30 000 svíček, aby vzdali úctu obětem pandemie.

Těžce zasažená země Evropské unie s 10,7 miliony lidí zaznamenala nejméně 29 711 úmrtí souvisejících s viry.

Po minutě ticha jako první zapálil svíčku prezident Miloš Zeman. Ve svém krátkém projevu poděkoval zdravotnickému personálu a všem, kteří bojují proti epidemii.

Zeman uvedl, že někteří z těchto lidí zemřeli, protože jsme „dostali pokušení předčasně uvolnit (omezující opatření)“.

Řekl, že doufá, že se Češi od něj poučili. Jeho slova zazněla na konci dne, kdy země viditelně zmírnila omezení koronavirů.

Poslední uvolnění nastalo poté, co nové infekce poklesly na úroveň naposledy zaznamenanou v srpnu, kdy vláda nedokázala dostatečně rychle reagovat na rostoucí počet infekcí, což následně přispělo k rekordnímu počtu úmrtí.

Lidé v hlavním městě Praze vytvořili linky v pondělí před datem otevření, protože všechny obchody a nákupní centra byly zpět v provozu.

„Je to úleva, že jsou otevřené,“ řekl nakupující Dan Cooper. „Myslím, že teď mám dlouhý seznam věcí, které musím koupit.“

Ve viditelné změně mohli Češi odstranit obličejové masky ve všech venkovních prostředích, pokud zůstali alespoň 2 metry od ostatních lidí.

Dnes v pondělí se znovu otevřely také prodejny automobilů, solária, střelnice, cestovní kanceláře, opraváři obuvi, tetovací salóny a mnoho dalších služeb.

Děti se vrátily do všech základních škol za přísných podmínek, a to i v nejvíce postižených oblastech. Každý by měl nosit obličejové masky a nechat se testovat dvakrát týdně. Rovněž se vracejí na základě střídání, jeden týden chodí do školy a další se distančně vzdělávají.

Vláda v pondělí oznámila, že školy v sedmi ze 14 krajů v zemi, včetně Prahy, budou moci princip rotace zrušit 17. května.

Ke zmírnění omezení došlo, když se denní počet nových infekcí snížil z přibližně 17 tisíc na začátku března na 381 v neděli, zatímco počet infikovaných klesl na 101 na 100 000 lidí za posledních sedm dní.

V některých krajích však počet případů stále přesahuje 180 na 100 000 lidí, což přimělo odborníky varovat, že tam jsou zrušena omezení.

“Pokud bude situace v některých provinciích a regionech nepříznivá, neměla by tam být relaxace jako v jiných částech země,” uvedl Peter Pazdiora, vedoucí Epidemiologického ústavu Fakultní nemocnice ve Západním Plzni. Český veřejnoprávní rozhlas.

Česká republika v jednu chvíli překonala globální tabulku úmrtí podle kapitálu kvůli příliš brzkému uvolnění virových omezení.

V pondělí vláda také schválila plán umožňující až 700 divákům účast na koncertech a akcích pod širým nebem, které začnou příští týden, a venkovní restaurace budou otevřeny bary a restaurace. Lidé budou mít možnost účastnit se akcí a chodit do barů a restaurací za předpokladu, že byli očkováni, podstoupili negativní test na koronaviry nebo se zotavili z COVID-19.

Střední školy a univerzity v České republice zůstávají zavřené.

Adam Pemble přispěl k této zprávě.

