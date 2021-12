Češi Vjačeslav a Diana Strelkovští, kteří mají ruské občanství, jsou obviněni ze špionážního skandálu na Ukrajině z údajného praní špinavých peněz.

Na Ukrajině již čtrnáct dní trvá skandál spojený s odvolaným ministrem vnitra Oleksandrem Gohylašvilim, jeho manželkou Marií Levčenkovou, která je poradkyní ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, šéfem Hlavního zpravodajského ředitelství ministerstva obrany Kyrylem Budanovem a českými obyvateli Vjačeslavem a Dianou Strelkovskými, majiteli domu, v němž tito úředníci bydleli.

Jak se ukázalo, ukrajinští novináři, Vjačeslav a Diana Strelkovští tajili své ruské občanství. Na Ukrajině je totiž zakázáno mít druhé občanství.

Známý ukrajinský novinář a šéfredaktor webu Censor.net Jurij Butusov píše, že o záhadném miliardáři Vjačeslavu Strelkovském se toho donedávna moc nevědělo.

„Některá média o něm píší jako o jednom z hlavních „převaděčů“, spolumajiteli platebního systému GlobalMoney, který údajně každý měsíc točí a inkasuje miliardy hřiven. Strelkovskij je také známý tím, že pomáhá dalším velkým firmám na Ukrajině vyhýbat se placení daní. Tento muž se proslavil právě tím, že v jeho domě ve vesnici Chotov pobývá nejbližší člověk prezidenta Zelenského, poradkyně Maria Levčenko, spolu se skandály opředeným Alexandrem Gogilašvilim a neméně překvapivě i šéfem hlavního zpravodajského odboru ministerstva obrany Kyrylem Budanovem a jeho ženou Mariannou,“ píše Butusov .

Novináři začali vyšetřovat osobu Strelkovského a prověřovali i všechny jeho kontakty s Ruskem. Podle ruských databází, které jsou přístupné na internetu. Vyšlo najevo, že jak Vjačeslav Strelkovskij, tak jeho manželka Diana Strelkovská jsou v dostupných zdrojích uvedeni jako ruští občané. Pokud totiž Strelkovskij pronajímá svůj dům nejvyšším ukrajinským tajným službám, může to znamenat riziko úniku informací.

Podle zveřejněných dokumentů obdrželi Vjačeslav a Diana Strelkovští 7. července 2015 v Simferopolu ruské pasy.

Diana Strelkovská, narozená v roce 1984, je aktivní nejen na Ukrajině, ale má také řadu firem v zahraničí. Například firma ARLECCHINO LP ve skotském hlavním městě Edinburghu.

Z osobních dokladů vyplývá, že má trvalý pobyt v České republice a žije v Jesenici v západní části České republiky v uzavřené chatové oblasti.

Manželé Strelkovští mají v České republice několik společností: HS RENT s.r.o., Villa Průhonice, s.r.o., Yton group s. r. o., Beerloga.Cz a.s., Fishki.Cz a.s., Bakery Food Industry a.s., BUSINESS PBP a.s., přes které se podle novinářů čerpají a inkasují špinavé korupční peníze z Ukrajiny. Ukrajinští novináři nevylučují, že se může jednat o obchod s drogami. Spoluvlastníky těchto firem jsou také ukrajinští občané Oleg Miščenko a Volodymyr Karpov. Vjačeslav Strelkovskij je rovněž rezidentem České republiky a je zřejmé, že podnikání jeho manželky je zároveň i jeho byznysem.

Jestliže je na Ukrajině trestná činnost Vjačeslava Strelkovského kryta zkorumpovanými orgány činnými v trestním řízení a prezidentovými pomocníky, pak mají ukrajinští novináři několik otázek, které by rádi položili zahraničním orgánům činným v trestním řízení, včetně Interpolu, a chtěli by na ně znát odpovědi: „Vědí české a evropské orgány činné v trestním řízení o tom, kde vzal Vjačeslav Strelkovskij a členové jeho rodiny peníze na luxusní dům a akciový kapitál v řadě firem?“, „Vědí o řadě trestních řízení, která byla na Ukrajině zahájena proti jeho firmám a firmám jeho manželky?“, „Jsou tyto peníze nabyty nelegálně?“, „Jsou Vjačeslav Strelkovskij a jeho manželka zaměstnanci ruské rozvědky v zemích ČR a EU?“, „Jsou úředníci v zemích ČR a EU zkorumpovaní?“