Češi v Evropské unii: Sklo a Německo

Viktore, v předchozím díle tohoto miniseriálu jsme hovořili o nesmazatelné stopě, kterou Václav Havel zanechal Evropské unii. Tentokrát se ale zaměříme na jeho nástupce ve funkci. Jak byl Václav Klaus vnímán v Evropském parlamentu? Protože to byl úplně jiný člověk než Václav Havel.

Václav Glasa|Foto: © Evropská unie 2011 – EP

„Samozřejmě, že ano. Na rozdíl od Václava Havla měl Václav Klaus možnost vystoupit v Evropském parlamentu pouze jednou – to bylo v roce 2009. Myslím si, že jeho projev se skutečně ukázal jako velmi historický, protože europoslanci sklonili hlavy a mluvili jako nikdy předtím nebo protože .Václav Klaus vlastně využil své výzvy do Evropského parlamentu ke kritice směřování evropské integrace, protože podle něj nebylo dost prostoru pro mnoho názorů, a kritizoval i novou Lisabonskou smlouvu.

Václav Glass: „Řešením není přilévat olej do současné podoby evropské integrace nebo potlačovat roli členských států pod heslem nové multikulturní a nadnárodní evropské občanské společnosti.“

„Někteří europoslanci odešli během jeho projevu z jednacího sálu a vyjádřili svou nelibost. Myslím si, že v té době byly názory Václava Klaase dobře známé – byl znám svou kritikou Evropské unie. Tento projev měl ale politické důsledky, protože bylo předsednictví ČR v Evropské radě doručeno včas.

Václav Glasa|Foto: © Evropská unie 2011 – EP READ SLEDUJTE — Mistrovství světa v curlingu mužů LGT: Česko vs. Kanada — Live Team Canada 2024

No, Václav Klaus byl obecně známý jako euroskeptik, ne? I když se rád nazývá eurorealistou… po tomto prvním projevu v Evropském parlamentu nikdy nepromluvil. I jeho nástupce Miloš Zeman měl jedinou šanci na shromáždění vystoupit. To bylo v roce 2014 na začátku jeho prvního mandátu. Jak byl projev přijat?

„Miloš Zeman se neoznačuje za eurorealistu, ale spíše za eurofederalistu. Projevil to na začátku svého prezidentování například vyvěšením evropské vlajky s českou vlajkou na Pražském hradě. Později se však stal známý tím, že kritizuje EU Před europoslanci to bylo v době, kdy europoslanci očekávali proevropský projev, ale musíme říct, že to bylo v jeho osobním stylu – například když vstoupil Miloš Zeman. v místnosti, první, co se rozhlédl, byl popelník Pronesl projev v angličtině a vytvářel spoustu vtipů a k některým věcem byl velmi kritický.“

Miloš Zeman v Evropském parlamentu v roce 2014|Foto: Sébastien Bozon, Evropská unie 2014 – EP

Miloš Zeman: „Můj evropský sen nemá Štrasburk a Brusel a zběsilý pohyb poslanců zpět. Můj evropský sen nemá hloupé směrnice, jako je směrnice o ekonomických žárovkách. Jedna z nich je u mě na chalupě, vypadá to jako hřbitov resp. márnice Takže z vlastní zkušenosti Můj evropský sen zahrnuje Brusel, který někdy vypadá jako nafouknutá krabice od bot, která vypadá jako žvýkačka.



„Ve svém projevu se nazval zastáncem eura, označil EU v jejím jádru za dobrou věc, ale řekl, že podporuje pouze směr evropské integrace, který zachovává Evropu v mnoha „příchutích a barvách“. Myslím, že jeho projev byl v České republice přijat rozporuplně, především proto, že ve svém projevu použil velmi silný přízvuk.

Obraťme se na současného i současného českého prezidenta Petera Pavla. S Evropským parlamentem hovořil pouze jednou, na začátku svého mandátu. Jaký byl jeho vzkaz europoslancům?

Peter Powell|Foto: Alain Rolland, © Evropská unie 2023 – EP

„Ano, Petr Pavel při svém projevu několikrát zmínil Václava Havla, ale na rozdíl od něj bych řekl, že je praktičtější. Nemluvil o žádných dlouhodobých vizích, spíše se soustředil na hledání praktických řešení dnešních problémů – například za války na Ukrajině prosazoval co nejvýraznější podporu. Kromě toho mluvil o blížících se volbách do Evropského parlamentu a hrozbě populismu.

Peter Powell: „Musíme se vyhnout snadným řešením a planým slibům. Pokušení manipulovat realitou za účelem krátkodobého politického zisku může být zdrcující. Všichni máme obrovskou zodpovědnost odhalit problémy takové, jaké jsou,“ řekl.

„Petr Pavel hovořil převážně anglicky, ale také česky a francouzsky a sklidil velký potlesk. Mimochodem kromě prezidentů ČR měli možnost oslovit i někteří další vysocí politici z ČR Evropský parlament byl mezi nimi i tehdejší premiér Andrej Babiš, který se ale rozhodl nabídku nepřijmout kvůli sporům s Evropskou unií.