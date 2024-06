Češi budou čelit Euro bogey Turecku v zásadním střetu

Češi vedli v závěrečném utkání skupiny na Euru 2008 po necelých 20 minutách proti Turecku 2:0. Turci však zahájili pozoruhodný comeback a nakonec zvítězili 3:2, aby poslali domů Čechy.

O osm let později se Češi ve svém posledním utkání ve skupině střetli s Tureckem a tentokrát prohráli 2:0.

Čeští fanoušci teď doufají, že špatné věci nepřijdou ve třech. Jejich tým potřebuje ve středu večer vyhrát proti Turkům v jejich posledním skupinovém zápase v Hamburku, aby si zajistil postup do vyřazovací fáze Eura 2024.

Ivan Hašek|Foto: Vít Šimánek, ČTK

Manažer Ivan Hašek trvá na tom, že jeho muži jsou připraveni k boji.

„Nemyslím si, že by někdo zvracel.“ Právě naopak – nikam se nám nechce. Uděláme maximum pro zajištění našeho pobytu. Chcete si užít Eura, atmosféru a vše, co k tomu patří, a zůstat zde co nejdéle.

Vzhledem k tomu, že se zápasy odehrávají v Německu, které má početnou tureckou populaci, nebude středeční situace pro český tým příznivá.

Dalším problémem je, že hvězdný útočník Patrick Schick má vážné pochybnosti o zranění poté, co utrpěl zranění lýtkového svalu při minulé sobotní remíze s Georgií.

Patrik Schick|Foto: Vít Šimánek, ČTK

Hašek ale říká, že Schickova absence není v žádném případě nepřekonatelný problém.

„Je to hráč, který dokáže dát gól i z ničeho. Ale zároveň máme další hráče, kteří mohou zaujmout jeho místo. Máme alternativy na tuto pozici a kluci budou bojovat o to, aby tady zůstali, pokud dostanou šanci.“

Turecko má na závěrečný zápas ve skupině náskok tří bodů oproti jednomu bodu pro Čechy a při alespoň remíze jistě vyhraje. Mezitím Česko potřebuje vyhrát, aby postoupilo do vyřazovacích bojů.

Český reprezentant Antonín Barák, který hraje svůj klubový fotbal za Fiorentinu, říká, že očekává, že se Turci rozjedou.

Antonín Barák|Foto: Vít Šimánek, ČTK

„Myslím, že do zápasu budou chtít nastoupit s větší intenzitou a hned nás dostat pod tlak. Myslím, že k tomu přístupu přispěje i tamní atmosféra. Určitě můžeme očekávat agresivní přístup. Proti soupeřům se hraje těžko, máme zaměřit se více na disciplínu a nenechat se ničím unést.

Podle sportovní datové organizace Opta je favoritem na vítězství Turecko.

Pokud Češi prohrají, bude to teprve podruhé od roku 2016, kdy se jim na Euru nepodařilo vyhrát zápas ve skupině.