Červí měsíc (a podle některých definic super měsíc)

Dalším úplňkem je červ, vrána, skořápka, míza nebo cukrový měsíc; Velikonoce, Velikonoce nebo velikonoční měsíc; Festival Moon holi; Medin nebo Madin Poya; Mladá požehnání Barat nebo Moon Night; A (podle některých definic) super měsíc.

Příští úplněk bude v neděli odpoledne 28. března 2021 a objeví se naproti Slunci v zeměpisné délce Země ve 14:48 EST. Bude to v pondělí ráno z indického časového pásma na východ k mezinárodní datové hranici. Měsíc se v tuto dobu bude zdát úplněk asi tři dny, od sobotního rána do pondělního večera až do úterý brzy ráno.

Ve třicátých letech začal almanach almanachu Maine Farmer zveřejňovat indiánská jména pro Měsíc každý měsíc v roce. Podle tohoto kalendáře je to stejně jako v úplňku v březnu Crow, Crust, Sap, Sugar nebo Worm Moon. Severní kmeny na severovýchodě Spojených států to věděly jako Crow Moon, když krčící se vrány signalizovaly konec zimy. Jiná severní jména byla Crust Moon, protože sněhová pokrývka se z tání ve dne stává šupinatá a v noci zmrzne, nebo Sap (neboli Cukr) Moon, protože právě teď je čas naladit se na javory. Kmeny nacházející se na jihu na jihu byly pojmenovány červí měsíc po žížalách, které se objevily při roztavení Země. Je logické, že tento červí měsíc vypustili pouze jižní kmeny. Když ledovce pokrývaly severní část Severní Ameriky, vyhladily místní žížaly. Po roztavení těchto ledovců asi před 12 000 lety rostly opět boreálnější lesy bez žížal. Žížaly v těchto oblastech jsou nyní invazivní druhy zavlečené z Evropy a Asie.

V hebrejském kalendáři se měsíce mění s příchodem nového měsíce a půlměsíc padá uprostřed lunárních měsíců. Tento úplněk padá v polovině dubna, což odpovídá Velikonocím nebo Velikonocím. Velikonoce tento rok začínají při západu slunce 27. března a končí setměním 4. dubna 2021.

V západním křesťanském církevním kalendáři je to Velikonoční měsíc, podle kterého se počítá datum Velikonoc. Velikonoce jsou latinská verze Velikonoc. Křesťanské Velikonoce, nazývané také Velikonoce, se obecně slaví první neděli po prvním úplňku na jaře. Existují však rozdíly mezi dobami těchto astronomických událostí a různými kalendáři používanými východní a západní církví. Toto je jeden z let, kdy dělá rozdíly. Západní křesťanství bude slavit Velikonoce v neděli 4. dubna 2021, v neděli po prvním jarním úplňku. Východní křesťanství bude příští den slavit úplněk, protože Velikonoční měsíc a východní pravoslavné Velikonoce se budou slavit v neděli 2. května 2021.

Aktualizoval tradici pojmenování měsíců podle významných jevů souvisejících s ročním obdobím a můj přítel Tom Van Wagner před dvěma lety navrhl pojmenovat tento fosilní měsíc. Řízení může být kvůli pandemii méně, ale přinejmenším v mém okolí jsem letos nenašel tolik výmolů jako v předchozích letech …

S úplňkem v hinduistickém měsíci Phalguna odpovídá tento měsíc svátku Holi, který oslavuje vítězství dobra nad zlem a začátek jara. Holi mimo jiné zahrnuje hru zdarma pro všechny, která zahrnuje stříkání barevných prášků a / nebo barevné vody na kohokoli, kdo jde kolem. V roce 2021 bude Holly 28. března a Holly 29. března.

Každý měsíc je svátek na Srí Lance. Tento úplněk je Medin nebo Madin Poya, což je první Buddhova návštěva jeho otce po jeho osvícení.

V čínském lunárním kalendáři se měsíce mění, jak se objevuje nový měsíc a uprostřed lunárních měsíců padají úplné měsíce. Tento úplněk padá uprostřed druhého měsíce čínského kalendáře.

V islámském kalendáři měsíce začínají pozorováním prvního půlměsíce krátce po Novém měsíci. Tento úplněk je blízko středu Shabanu, před ramadánem a osmým měsícem kalendáře. Muslimové oslavují patnáctý den Shabanu v popularitě Barata neboli Noci požehnání. Šíitští muslimové to také slaví ve jménu Mid-Sha`ban. Letos se očekává, že Shab-e-Barat začne při západu slunce 28. března a skončí při západu slunce 29. března 2021.

Termín „superměsíc“ vytvořil astrolog Richard Knoll v roce 1979 a vztahuje se k novoluní nebo úplňku, ke kterému dochází, když je měsíc v 90% perigee a je jeho nejbližším přiblížením k Zemi. Filmy o superhrdinech se v posledních několika desetiletích staly populárními. V závislosti na tom, jak interpretujete tuto definici, mohou v typickém roce existovat 2 až 4 úplně super měsíce za sebou a 2 až 4 nové super měsíce za sebou. Vzhledem k tomu, že nemůžeme vidět nový měsíc (kromě případů, kdy blokuje slunce), přitahuje pozornost veřejnosti obří úplněk, protože tento měsíc se každý rok objevuje poblíž svého největšího a nejjasnějšího měsíce. Různé publikace používají mírně odlišné prahové hodnoty k určení, kdy je úplněk dostatečně blízko Země, aby se kvalifikoval jako obrovský měsíc. V roce 2021 některé publikace považují čtyři úplné měsíce od března do června, některé ze tří úplňků od dubna do června a některé z nich pouze dva úplné měsíce v dubnu a květnu jako obří měsíce. Úplněk v dubnu a květnu téměř souvisí s nejbližšími úplňky tohoto roku. Úplněk 26. května 2021 bude o něco blíže Zemi než úplněk 26. dubna 2021, ale pouze o 0,04%!

Jako obvykle se k oslavě na počest měsíce doporučuje vhodné nebeské oblečení. Podívejte se, jestli si všimnete více převrácených vran, žížal nebo kopání, a oslavte začátek jara, možná s některými barevnými displeji (i když nedoporučuji stříkat cizince barvou, pokud nejste v oblasti, kterou kvůli tomu každý očekává … Holly).

