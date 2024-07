Červen nastavil rekordně vysokou teplotu již 13. měsíc v řadě: NPR

Přepnout titulek Ken Cheung/Associated Press

Řetězec rekordně horkých měsíců na Zemi za více než rok podle evropské klimatické služby Copernicus do června nadále rostl.

Vědci uvedli, že existuje naděje, že planeta brzy zaznamená konec rekordní části vlny veder, ale ne klimatického chaosu, který s tím přišel.

Organizace Copernicus v oznámení učiněném v pondělí brzy ráno uvedla, že globální teplota v červnu byla rekordním 13. měsícem v řadě a byl 12. měsícem v řadě, ve kterém byla globální teplota o 1,5 stupně Celsia (2,7 stupně Fahrenheita) vyšší než před -průmyslová éra.

„Je to ostré varování, že se blížíme k tomuto velmi důležitému limitu stanovenému Pařížskou dohodou,“ řekl v rozhovoru Nicholas Julian, hlavní klimatický vědec z Copernicus Foundation. „Globální teplota stále rychle stoupá tempo.“

Značka 1,5 °C je důležitá, protože představuje hranici globálního oteplování, se kterou se téměř všechny země světa dohodly v Pařížské dohodě o klimatu z roku 2015, ačkoli Julian a další meteorologové uvedli, že tato hranice nebude překročena, dokud nenastane dlouhé období. teplo – Až 20 nebo 30 let.

„Je to víc než jen statistická zvláštnost, zdůrazňuje to pokračující posun v našem klimatu,“ řekl Carlo Bontempo, ředitel Copernicus, v prohlášení.

Průměrná teplota v červnu 2024 byla asi 62 stupňů Fahrenheita (16,66 stupně Celsia), což je o 1,2 stupně (0,67 stupně Celsia) více než 30letý průměr měsíce, podle Copernicus. Překonal rekord nejteplejšího června, stanovený před rokem, o čtvrt stupně (0,14 °C) a je třetím nejteplejším měsícem zaznamenaným v záznamech Koperníka, které sahají až do roku 1940, po loňském červenci a minulém Srpen.

To neznamená, že rekordy jsou překonávány každý měsíc, ale spíše to, že byly „za posledních 13 měsíců překonány s velmi velkým náskokem,“ řekl Julian.

„Jak špatné to může být?“ zeptal se Andrew Dessler, klimatický vědec z Texas A&M University, který se na zprávě nepodílel. Dodal: „Pro bohaté je to nyní drahá nepříjemnost. Pro chudé je to utrpení. V budoucnu bude množství bohatství, které musíte mít, abyste byli nepohodlní, narůstat, dokud nebude trpět většina lidí.“

Julian řekl, že i když v dlouhodobém horizontu nedosáhneme hranice 1,5 stupně, „viděli jsme důsledky klimatických změn a extrémních povětrnostních jevů“, což znamená zhoršující se záplavy, bouře, sucha a vlny veder.

Podle Copernicus Center zasáhla červnová vedra jihovýchodní Evropu, Turecko, východní Kanadu, západ Spojených států, Mexiko, Brazílii, severní Sibiř, Blízký východ, severní Afriku a západní Antarktidu. Minulý měsíc museli lékaři v Pákistánu ošetřit tisíce obětí úpalu, když teploty dosáhly 117 stupňů Celsia (47 stupňů Celsia).

Červen byl také 15. po sobě jdoucím měsícem, ve kterém světové oceány, které tvoří více než dvě třetiny zemského povrchu, překonaly tepelné rekordy podle údajů z programu Copernicus.

Většina tohoto tepla je způsobena dlouhodobým oteplováním způsobeným skleníkovými plyny emitovanými spalováním uhlí, ropy a zemního plynu, uvedl Julian a další meteorologové. Obrovské množství tepelné energie zachycené lidskou změnou klimatu jde přímo do oceánů a trvá déle, než se tyto oceány ohřejí a ochladí.

Velkou roli v této souvislosti hraje také přirozený cyklus El Niño a La Niña, které způsobují, že teploty ve střední části Tichého oceánu stoupají a ochlazují se. Fenomén El Niño má tendenci vytvářet nové rekordy v globálních teplotách a silný jev El Niño, který se vytvořil v loňském roce, skončil v červnu.

Dalším faktorem, řekli vědci, je to, že vzduch nad atlantskými lodními kanály se stal čistším kvůli přepravním předpisům, které snižují tradiční částice znečištění ovzduší, jako je síra, které způsobují určité ochlazení. To mírně zastírá mnohem větší oteplovací dopad skleníkových plynů. „Blokovací efekt se zmenšuje a dočasně zvýší rychlost oteplování“ již způsobeného skleníkovými plyny, řekl Tianli Yuan, klimatický vědec z NASA a University of Maryland v Baltimoru, který vedl studii o účincích předpisů pro přepravu.

Klimatolog Zeke Hausfather z technologické společnosti Stripes a skupiny pro monitorování klimatu Berkeley Earth v příspěvku na X uvedl, že s rekordními teplotami nastavenými ve všech šesti měsících tohoto roku „existuje asi 95% šance, že rok 2024 překoná rok 2023. … „Nejteplejší rok od začátku globálních teplotních rekordů v polovině 19. století.“

Julian řekl, že Koperník ještě nevypočítal pravděpodobnost, že se to stane. Minulý měsíc Národní úřad pro oceán a atmosféru ve Spojených státech odhadl pravděpodobnost, že se tak stane, na 50 %.

Globální průměrné denní teploty na konci června a na začátku července, i když byly stále horké, nebyly tak teplé jako loni, řekl Julian.

„Je pravděpodobné, že červenec 2024 bude chladnější než červenec 2023 a tato série skončí. Stále to není jisté. Věci se mohou změnit,“ řekl Julian.

Andrew Weaver, klimatický vědec z University of Victoria, uvedl, že údaje ukazují, že Země je na cestě k oteplení o 3 stupně Celsia, pokud se nepodaří naléhavě omezit emise. Obával se, že konec šňůry rekordně horkých měsíců a příchod zimních sněhů znamená, že na nebezpečí „lidé brzy zapomenou“.

„Náš svět je v krizi,“ řekla klimatická vědkyně z University of Wisconsin Andrea Duttonová. „Tu krizi možná pociťujete dnes – ti, kteří jsou Beryl v cestě, zažívají hurikán poháněný velmi teplým oceánem, který zahájil novou éru tropických bouří, které by mohly rychle zesílit ve smrtící a nákladné velké hurikány, i když tam nejste krize dnes, každé číslo Naše rekordní teploty znamenají, že změna klimatu pravděpodobně přinese krizi až k vašim dveřím nebo k vašim blízkým.“

Program Copernicus využívá miliardy měření ze satelitů, lodí, letadel a meteorologických stanic po celém světě a následně je znovu analyzuje pomocí počítačových simulací. Vědecké agentury v jiných zemích – včetně National Oceanic and Atmospheric Administration a NASA – také připravují měsíční klimatické výpočty, ale trvají déle, jdou dále a nepoužívají počítačové simulace.