Central York chlapecký lakros je ve vysoké intenzitě otvírák versus Hempfield

EMIGSVILLE – Lakrosová rivalita chlapců mezi rivaly Hempfieldem a Central Yorkem se znovu rozhořela ve středu večer na střední škole Central York.

Zatímco mnoho z předchozích epických střetů týmů přišlo pozdě v sezóně nebo během play-off 3, toto bylo místo toho pro oba kluby zahájením sezóny. Na akci to ale nemělo vliv, protože oba týmy hrály jako na mašině.

Panthers vedli v poločase 4:3 a nemohli vydržet proti Black Knights, kteří chlapcům z Central York uštědřili první prohru v sezóně v roce 2021 během play off. Pozdní gól Philipa Krausera v čase 6:41 byl rozdíl, protože to udělal Hempfield znovu a porazil Central rozdílem 7-6.

„Začali jsme tím těžším,“ řekl trenér Central Yorku Ryan Mueller. „Musíme běžet a hrát chytřeji a bude to v pořádku.“

To, na co Mueller poukázal, bylo druhé čtvrtletí, ve kterém byli Panthers označeni pěti penaltami. To se však ukázalo jako nákladné, protože Rytíři dokázali odskočit od manka 2:0 vstřelením tří branek.

„Nicméně je velmi brzy v sezóně,“ řekl Mueller. „Věděli jsme, že cestou budeme mít nějaké růstové bolesti, ale museli jsme hrát chytřeji a nestřílet se tolik.“

Knights a brankář Gabe Colón Munoz po třech třetinách za stavu 6:5 ukončili útok quarterbacka v posledním segmentu. Colón Munoz předvedl během posledních 6:30 tři zákroky, aby zabránil Panthers v pozdním vyrovnání skóre.

Navzdory neúspěchu si Mueller a jeho klub dobře uvědomovali, že prohra v polovině března je velmi odlišná od prohry v květnu. To platí ještě více, vezmeme-li v úvahu, že Central má několik nových tváří v sestavě poté, co absolvoval několik seniorů z minulého roku.

„Myslím, že (Hempfield) jsou na stejné lodi jako my, protože jsme ztratili mnoho talentovaných hráčů z minulého roku,“ řekl Mueller. „Takže tu máme spoustu kluků, kteří zkouší hry, a prostě se naučí rozdíl mezi středoškolským míčem, zvláště od JV po vysokou, což je trochu jiné, než na co by byli zvyklí. „

Mueller plně očekává, že až to jeho tým zjistí, útok bude pouze jednorozměrný. Jak bylo ve středu prokázáno, Leopards inkasovali šest gólů od pěti různých hráčů, o čemž Mueller věří, že bude platit po celou dobu kampaně.

Cameron Dale dvakrát skóroval za střed pole Yorku, zatímco Brandon Anderson, Mitchell Myers, Dayton Bagwell a Brian McGarvey našli síť. McGarvey, nejnovější jméno na seznamu nejlepších specialistů na náčiní v Central Yorku, vyhrál 13 ze 17 remíz proti Knights, včetně osmi ve druhém poločase.

„Máme velmi dobré vůdce a silnou vyšší třídu,“ řekl Mueller. „Máme Daytona vepředu a Briana a Macona (Myerse) ve středu pole a Sama Cheeka nízko. Je to jen velmi dobré jádro z nejvyšší řady.“

Občas bylo na hřišti pár druháků a prváků a Mueller doufá, že zkušenosti a lekce, které se jeho mladí hráči naučili proti týmu Hempfieldova kalibru, se v budoucnu vyplatí.

„Kluci se prostě budou muset učit a růst a začít dělat svou věc a my se tam dostaneme,“ řekl Mueller. „Byl to jen první zápas a máme před sebou spoustu sezóny.“

Brankář Central Yorku Luke McGlaughlin předvedl 10 zákroků v oslabení, z toho sedm v první čtvrtině.