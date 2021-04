CEE MARKETS-Zloty odstraňuje obavy z virů a vede k devizovým ziskům

Bloomberg

Obří britský vývojář bateriových továren hledá dohodu SPAC

(Bloomberg) – Britishvolt Ltd, vývojář prvního velkého britského výrobce baterií, zvažuje IPO a společnost jmenovala Guggenheim Securities LLC a Barclays Plc jako poradce pro zvážení možností, včetně zařazení do Spojených států prostřednictvím fúze s firmou V rozhovoru to uvedla akvizice pro speciální účel neboli SPAC, zakladatel a generální ředitel společnosti Britishvolt Ural Ngari. Řekl, že dohodu je možné oznámit již na konci tohoto čtvrtletí, a to je poprvé, co společnost podrobně hovořila o svých plánech na financování projektu 2,6 miliardy liber (3,6 miliardy dolarů), který bude hrají hlavní roli v dodávce. Zelený plán předsedy vlády Borise Johnsona. Spojené království zakázalo do roku 2030 prodej nových benzínových a naftových automobilů a potřebuje továrnu na výrobu baterií pro elektromobily, aby nezůstalo pozadu v globálním závodě o vedoucí pozici ve výrobě energie. “Trh SPAC je velmi zajímavý a je to výsledek velmi vyspělých kapitálových trhů ve Spojených státech, které definovaly průmyslovou revoluci, která se děje nyní, když přecházíme z éry spalovacího motoru do éry elektřiny.” Bude existovat spousta expanze, která bude vyžadovat hodně kapitálu. Společnost dosud nezjistila žádné zákazníky v automobilovém průmyslu a není jasné, zda některý výrobce automobilů bude souhlasit s dohodou o dodávkách s oceňovanou společností, která stále hledá financování. investiční bankéř říká, že se nebojí, protože do roku 2040 budou elektromobily představovat dvě třetiny veškerého prodeje osobních automobilů v Evropě a ročně se prodá více než 10 milionů kusů. Díky tomu by se kontinent stal druhým největším trhem s elektromobily, po Číně a před Spojenými státy, podle agentury BloombergNEF, pokud Britishvolt souhlasí s dohodou SPAC, cílem by bylo Oznámit konec druhého čtvrtletí nebo začátek roku, Ngary uvedl, že British Volt, která sídlí v Blythe na severovýchodě Anglie plánuje příští týden zahájit své kolo financování série B s cílem vyzvednout až 100 milionů liber šterlinků. S Barclays jako svým finančním poradcem. Turné se již dostává „velké pozornosti“ a řada C bude následovat před létem s maximem 250 milionů liber. Kolo financování série A, které bylo uzavřeno v únoru, vedlo k tomu, že William Harrison, generální ředitel soukromé kapitálové společnosti Cathexis Holdings LP, druhý největší akcionář po Ngari. Cathexis je rodinná kancelář v Harrisonu, která investuje od 3 milionů dolarů do speciálních obchodů s elektrickými vozidly do více než 100 milionů dolarů při nákupu stávajících podniků nebo financování infrastruktury a nemovitostí, podle jejich webových stránek. Britský automobilový průmysl má málo času na lokalizaci výroby baterií. Dohoda o brexitu dosažená koncem roku 2020 vyžaduje, aby 30% obsahu bateriových sad pro britská auta byla zpřístupněna na domácím trhu; Regulace se zpřísnila v roce 2024. „Nová pravidla původu musí poskytovat podmínky nezbytné pro úspěch britského automobilového průmyslu,“ uvedl Stephen Gifford, hlavní ekonom společnosti Faraday Corporation, která se zabývá vývojem komerčních baterií. „Ale aby to bylo možné, je nyní důležitější než kdy jindy vybudovat mega továrny ve Velké Británii, rychle a se sofistikovanými domácími dodavatelskými řetězci.“ Ministři jsou odhodláni udržet si Spojené království jako přední výrobce baterií v Evropě. Johnson se zavázal 1 miliardu liber na pomoc při budování továren, které by mohly hromadně vyrábět baterie. Britishvolt požádal o nějaké financování a čeká na odpověď. “Vedli jsme velmi plodné rozhovory s vládou,” řekl Ngary. „Vládní financování je jistě zásadní pro velké průmyslové investice, jako je Britishvolt.“ Fond pro automatický převod by pravděpodobně podporoval obrovskou továrnu na baterie, ne-li dvě, podle UK Advance Payment Center, neziskové organizace, která funguje jako poskytovatel financování. Cílem je vidět, že Spojené království převáží váhu v bateriovém průmyslu ve srovnání s velikostí automobilového sektoru a Faradayova nadace odhaduje, že Spojené království bude do roku 2040 potřebovat sedm gigantických továren, z nichž každá bude vyrábět 20 gigawatthodin baterií ročně. Britishvolt se snaží vybudovat několik závodů ve Velké Británii, Evropě a jinde na výrobu 150 až 200 gigawatthodin do roku 2030, Najari. “Je to velmi vzrušující období a na kapitálových trzích je spousta peněz při pohledu na návrhy ESG,” řekl Najari. „Jsme v jedinečné pozici být britským šampionem v energetickém průmyslu.“ (Podrobnosti o vládním financování přidává ve třináctém odstavci.) Další články, jako je tento, najdete na Bloomberg.com. Zdroj. © 2021 Bloomberg LP