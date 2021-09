Cedar Rapids zahajuje stavbu protipovodňového projektu české vesnice

Cedar Rapids, Iowa (KWWL) – Cedar Rapidians připomínají povodně v roce 2008.

Aby město Cedar Rapids opět zabránilo tomuto množství záplav, staví v české vesnici další protipovodňovou a protipovodňovou zeď.

Město dnes začalo stavět na 16. Avenue SW a 16-stopové záplavové vodě se valilo mezi řekou Cedar a Národním českým a slovenským muzeem a knihovnou. Probíhá nová výstavba již dokončených protipovodňových projektů města, včetně skládky, která sahá od agentury Lin County Solid Waste Agency po 16. ulici SW.

Přejeďte přes 16. Avenue SW Floodgate Road během povodňové nouze. Město dokončilo novou podzemní bránu dešťové vody na jihovýchodní straně mostu a na straně české vesnice.

Když řeka Cedar zaplaví, brána se zavře a říční voda stagnuje v městské kanalizaci, což brání zaplavení ulic.

Rob Davis Cedar Rapids City Flood Control Project Manager.

“Czech Village i Nuevo byly velmi nízko položenými oblastmi, a proto jsme začali zde. A udělali jsme na obou stranách značný pokrok, abychom nejprve chránili tyto velmi nízko položené oblasti,” řekl Davis.

Pro funkčnost i estetiku město staví trvalou protipovodňovou zeď v Národním českém a slovenském muzeu a knihovně. Na boku muzea bude ukryta vyvýšená terasa pro využití pro venkovní aktivity v muzeu.

„Záplavy jsou velmi vzácné a zařízení, chceme zajistit, aby komunita mohla obejmout řeku. Znáte jeden důvod, proč rádi dáváme tuto oblast na terasu, aby se lidé mohli dívat na zeď a vidět řeku a pořádat různé akce. Tady v muzeu nevidíte velkou zeď. Ty události opravdu vidíte. “, A užít si řeku,“ řekl Davis.

Most 16. avenue bude od letošního podzimu až do jara 2022 uzavřen pro veškerý provoz autem, pěšky i na kole. Veškerý provoz do města je odkloněn na 12. Avenue SW dočasným pruhem přes řeku. Vedení města plánuje dokončit stavidla příští léto a povodňové vody do roku 2023.

Město také plánuje instalovat čerpací stanici vedle Národního českého a slovenského muzea a knihovny.