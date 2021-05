CDC říká, že neočkované děti stále potřebují masky na letním táboře

Děti a dospívající, kteří byli letos v létě plně očkováni v táboře, se mohou vrátit k běžným činnostem – Bez masek Nebo fyzický distancování – Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v pátek uvedla, že už hodně čeká Tipy na letní tábory.

Ale rada je pro děti, které nebudou očkovány, poněkud vágní, skupina dětí, které by pravděpodobně tvořily většinu typického letního tábora. Vakcína Covid-19 není k dispozici pro děti do 12 let.

„Lidé obecně nepotřebují nosit venkovní masky,“ řekla Irene Sauber Schatz, vedoucí týmu pro intervence v komunitě a kritické populaci CDC. Kdo směrnici napsal.

„Přestože je venku opravdu bezpečný, stále existují klíčová období, kdy nejste plně očkováni,” řekla. „Musíte nosit masku.”

Tyto klíčové časy jsou ponechány otevřené pro interpretaci.

Pokyny říkají: „Lidé, kteří nebyli plně očkováni, se doporučuje nosit masku v přeplněném venkovním prostoru nebo při činnostech, které zahrnují neustálý blízký kontakt s jinými lidmi, kteří nebyli plně očkováni.“

Průvodce neuvádí žádnou z mnoha outdoorových aktivit v táboře, která by masky měla a neměla vyžadovat. Sauber-Schatz však řešil několik scénářů.

Děti mohou chtít nosit masky nebo se držet fyzické vzdálenosti, když jsou seskupeny ve velkých skupinách, zejména při zpěvu táborových písní. Řekl Sauber-Schatz Studie ukázaly „Déšťové kapičky cestují dál“, když lidé zpívají, skandují a křičí.

Ale například během hry s výběrem vlajek, kde jsou děti rozptýleny a procházejí velkými venkovními plochami, „nebudete mít ten neustálý blízký kontakt, o který máme obavy,“ řekl Sauber-Schatz. „Může to být outdoorová aktivita, kterou možná nebudeš muset skrývat.“

Jedna důležitá výjimka z našich doporučení venkovní masky: Nikdy by se neměly nosit při činnostech, které by mohly potenciálně navlhnout, jako je plavání nebo pádlování.

Pokyny Centra pro kontrolu a prevenci nemocí uvádějí, že „mokrá maska ​​může ztěžovat dýchání a nemusí fungovat podle plánu.“

Pokud jde o vnitřní aktivity, pokyny jsou přímočařejší: Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) „podporuje“ masky pro kohokoli staršího dvou let, který stále není imunní.

Doporučení určená pro denní i noční tábory nejsou mandáty. Jeho účelem je pomoci manažerům a poradcům táborů rozhodovat o jejich vlastních pravidlech, která se mohou v jednotlivých táborech lišit.

„Myslím, že tábory budou potřebovat více podpory a informací,“ řekl Dr. Richard Besser, bývalý úřadující ředitel CDC a současný prezident Nadace Roberta Wooda Johnsona. „Pokud bude CDC konkrétnější, bylo by to užitečné.“

Děti nebyly tak náchylné k Covid-19 jako starší lidé, ale stále mohou onemocnět a šířit virus.

Ke dni 20. května prof. Americká pediatrická akademie Uvádí 3,9 milionu případů Covid-19 u dětí, což je jen něco málo přes 14 procent všech případů ve Spojených státech. Z nich 316 dětí zemřelo. Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) uvádí, že u 3 742 dětí se vyvinul multisystémový zánětlivý syndrom, což je vzácný, ale potenciálně nebezpečný vedlejší účinek viru.

U všech ve věku 12 let a starších CDC důrazně doporučuje očkování vakcínou Covid-19.

To je „samozřejmost,“ řekl Dr. Paddy Krish, odborník na dětské infekční nemoci z Vanderbilt University Medical Center v Nashvillu v Tennessee. „Zaočkujte je před táborem. Tím se snižují rizika pro sebe a rizika pro tábor.“

Zatím pouze z vakcíny Pfizer – Bioetec K dispozici pro děti od 12 let. moderní Očekávejte, že v červnu podáte žádost o nouzové použití pro děti ve věku 12–17 let. Johnson & Johnson V současné době probíhají studie vakcíny Covid-19 u mladých lidí ve věku od 12 do 17 let.

Pediatři se shodují, že socializace letních táborů může být pro děti mimořádně přínosná, zejména proto, že vycházejí z roku izolace a distančního vzdělávání.

“Je opravdu důležité nevylučovat výhody návratu dětí do normálnějšího života,” řekl Pesser. „Cílem není snížit riziko Covidovy infekce na nulu; spíše dosáhnout něčeho přijatelného.“

Následovat NBC Health Na Cvrlikání & Sociální síť Facebook.