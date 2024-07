Části Chicaga se chystají zasypat zbytky berylu. Kdy, kde a kolik prší?

Očekává se, že části Chicaga se později od úterý do středy připraví na silný déšť.

Zbytky tropické bouře Beryl se pohybují jižním Illinois v úterý ráno a očekává se, že do Chicaga dosáhnou v úterý odpoledne.

S tím přijdou tropické dešťové přeháňky, které mají potenciál vydatný déšť velmi rychle shodit.

Meteorologové používají stupnici zvanou srážlivá voda, která v podstatě měří vlhkost dostupnou ve vzduchu. Srážlivá hladina vody 2 palce je považována za velmi vysokou, což naznačuje potenciál pro silný déšť.

Oblasti v jihovýchodním Chicagu a severozápadní Indianě jsou pod touto úrovní a největší úhrny srážek zaznamenají v úterý a ve středu, a to až 3 až 5 palců.

Tento typ silného deště má také za následek sníženou viditelnost a zvýšený potenciál pro záplavy, takže okresy Cook, Will, Kankakee a Grundy v Illinois a celé severozápadní Indianě budou pod dohledem záplav od úterý 16 do 13 hodin středy.

Očekává se však, že oblasti na severu a západě budou dostávat mnohem méně srážek ze zbytků Beryl. Mezitím vysoké teploty v okolí Chicaga v úterý dosáhnou nízkých 80 stupňů.

Poté se přes víkend a o víkendu bude do oblasti pohybovat velmi horký a vlhký vzduch, přičemž rosné body dosahují 70. let a teploty vzduchu kolem 90. let.

Předpověď klimatu

dnes: Zataženo, tropický déšť a bouřky, východní vítr 5-10 mph. Výška: 82/78.

Dnes večer: Zataženo, tropický déšť a bouřky, severní vítr 5 až 15 mph, nárazy až 25. Minimální teplota: 66.

zítra: Zataženo, tropický déšť a bouřkové mraky, severní vítr 5-10 mph, nárazy až 15. Nejvyšší: 78.