Naomi Osaka je nepravděpodobné, že by získala olympijskou slávu doma v Tokiu, protože její nedostatek tréninku na zápas by byl podle Pat Cash nevýhodou.

Japonská Osaka nehrála po odchodu z French Open po jedné hře koncem května poté, co odhalila, že přeskočí tiskové konference, protože „lidem nezáleží na duševním zdraví sportovců“.

Před pauzou od sportu grandslamová šampiónka Osaka odhalila, že od vítězství na US Open v roce 2018 trpěla „dlouhými záchvaty deprese“.

23letá žena tento měsíc uvedla, že po návratu do práce chce od médií „určitou úroveň soukromí a empatie“, ale také diskutovala o svém nadšení z hraní „snové“ olympiády.

Cash, bývalá šampiónka Wimbledonu, trvá na tom, že Osaka musí zápas vyhrát, ale cítí, že je to nyní těžší úkol, vzhledem k tomu, že její hlavní soupeři v rychlém sledu vyřadili dva hlavní turnaje.

“Ano, řekla.” [she was taking] Časový limit – je těžké vědět, jestli si zápas užije, “řekl Cash Stats Perform.

“Myslím, že to je věc, kterou musíš hrát ve Wimbledonu, v travnatém období. Bude zápas ještě silnější?”

“Bude to skvělé, obrovské.” [to achieving success, and not having that] Pokud jde o zlatou medaili, vystavíte se tlaku, zvláště za těchto okolností. “

Cash pocítí kvalitu a hloubku soutěžících v loterii žen, což je další překážkou v nabídce Osaka o zlato.

Wimbledonská vítězka Ash Party, finalistka Karolína Plíšková, bývalá šampionka French Open Ega Swiatek a Aryna Sabalenková budou na olympiádě mezi nejlepšími uchazeči v Osace.

Cash přidal: “Je tu také spousta dobrých hráčů. Když se vrátím zpět na tvrdý kurt, myslím, že to zvýhodňuje některé hráče, kteří tvrdě zasáhli míč jako například Sabalenka.”

“Ale je tu 30 dívek, které si opravdu myslí, že tam mohou vyhrát zlatou medaili, a myslím, že je to pravda.”

„Takže je velmi obtížné předvídat, kdo vyhraje, Japonsko samozřejmě chce, aby Osaka zvítězila, ale bez toho si myslím, že je to méně pravděpodobné, než za normálních okolností, kdy se hrají zápasy.

„Ale ona je tak talentovaná, že se tam opravdu dokáže dostat a vyhodit lidi pryč, takže se přes ni nedostanu.“