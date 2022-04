Camelot bude po 28 letech zbaven licence National Lottery Administration

Camelot National Lottery Company má po 28 letech přijít o licenci k provozování loterie.

Přichází to tak, že Komise pro hazardní hry jmenovala konkurenční Allwyn Entertainment jako „upřednostňovaného uchazeče“ pro nástup do práce.

Dodala, že se očekává, že rozhodnutí bude potvrzeno koncem tohoto roku a převod na nového operátora bude dokončen do roku 2024.

Tehdy vyprší platnost aktuální licence provozované společností Camelot. Nová licence bude platit deset let, do roku 2034.

Camelot, který se uchází o svou čtvrtou licenci, má na starosti provozování National Lottery od začátku hry ve Spojeném království v roce 1994.

Byl jmenován „záložním kandidátem“ pro případ, že by se vyskytly nějaké problémy s Allwyn Entertainment se zajištěním jeho licence.

V prohlášení zveřejněném dnes generální ředitel společnosti Camelot Nigel Railton uvedl, že je oznámením „hluboce zklamán“.

„Stále nás ale čeká kritická práce – naše současná licence platí do února 2024,“ řekl.

„Nyní pečlivě přezkoumáváme hodnocení Komise pro hazardní hry, než učiníme rozhodnutí o našich dalších krocích.

„Jsem velmi vděčný našim více než 1 000 zaměstnancům, kteří neochvějně dosahovali rekordních výsledků během platné licence.“

„Preferovaný žadatel“ Allwyn Entertainment – ​​do loňska dříve známá jako Sazka Entertainment – ​​je vlastníkem hazardní skupiny českého miliardáře Karla Komárka.

V současnosti působí v celé Evropě včetně Rakouska, České republiky, Řecka, Kypru a Itálie.

Kromě Alwina jsou dalšími žadateli, kteří se ucházeli o nástupce na Camelot, Sisal Spa, Camelot UK Lotteries Ltd a The New Lottery Company Ltd.

Čtvrtá národní soutěž o licenci na loterii byla kvůli koronaviru o rok odložena.

Komise pro hazardní hry uvedla v prohlášení: „Výběr Alwyna jako preferovaného žadatele následuje po spravedlivé, otevřené a silné soutěži, která obdržela čtyři finalisty.

„Jde o největší počet žádostí od udělení první národní loterijní licence v roce 1994.

„Allwyn se zavázal investovat do National Lottery, od které se očekává, že bude řídit růst a inovace napříč produkty a kanály National Lottery, což povede ke zvýšení příspěvků na dobré věci a zároveň bude pamatovat na ochranu a kondici účastníků.

„Tento úspěch představuje první den zákonné pauzy trvající alespoň 10 dní, po které bude následovat 22měsíční přechod na čtvrtou licenci.“

„Vítáme dnešní prohlášení Komise pro hazardní hry, že jsme byli vybráni jako preferovaný žadatel o naši licenci na 4. národní loterii,“ řekl Alwyn.

„Náš návrh byl vyhodnocen jako nejlepší způsob, jak zvýšit výnosy pro dobré účely aktivací Národní loterie bezpečným a udržitelným způsobem.

„Alwynovo jmenování vdechne nový život Národní loterii.“

Od svého spuštění národní loterie, jedna z největších na světě, získala více než 45 miliard liber za 660 000 dobrých případů a vytvořila více než 6 300 nových milionářů, uvedla Komise.