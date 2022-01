Č. 2 Medveděv do čtvrtého kola na Australian Open

Melbourne – Nejnovější ze sobotního Australian Open (všechny časy místní):

6:30 odpoledne

Reakce fanoušků tentokrát Daniilu Medveděvovi nevadila. Druhý nasazený Medveděv skóroval ve třetím kole vítězství 6-4, 6-4, 6-2 nad Butchem van de Zandscholpem, dva dny po těžkém vítězství ve druhém kole nad Nickem Kyrgiosem.

Šampiona US Open znepokojilo vypískání a posměšky, když čelil místnímu favoritovi, ale neměl o Margaret Court Arenu žádné takové starosti, protože v Austrálii postoupil do čtvrtého kola čtvrtý rok po sobě.

„Řeknu to takhle. Každý dobrý vztah by měl mít své vzestupy a pády. Doufám, že časy jsou spíše dobré než špatné, jinak to nebude fungovat,“ řekl publiku, než dal pár rad ohledně vztahu. masy.

Medveděv, který se dostal do finále v roce 2021, se utká buď s Američanem Maximem Cressim, nebo Australanem Chrisem O’Connellem.

16:15

Druhá nasazená Aryna Sabalenková postoupila do čtvrtého kola Australian Open vítězstvím 4-6, 6-3, 6-1 nad 31. nasazenou Marktou Vondrosovou.

Zápas začal pro Sabalenkovou zlověstně, když utrpěla dvě dvojchyby a hned v prvním zápase byla zlomena.

Ale na rozdíl od zápasu ve druhém kole, kdy měla devět dvojchyb v prvních dvou zápasech na podání a 19 ve hře, Sabalenková snížila tuto ostrou statistiku zápasu na 10.

„Teď jsem opravdu šťastná – hlavně jsem šťastná, protože jsem udělala jen 10 dvojitých chyb,“ smála se Sabalenka v televizním rozhovoru na kurtu.

Sabalenková podávala ve čtvrté hře třetí sady, což byl zápas, který trval téměř osm minut, a poté už zbytek zápasu měla pod kontrolou.

Sabalenková, dvojnásobná semifinalistka, přiznala, že měla v poslední době „nějaké problémy“ se svým podáním, ale dodala: „Budu dál pracovat na podání a doufám, že se bude každým zápasem zlepšovat.“

Příště bude hrát se 115. nasazenou Kaia Kanepi, která porazila Australanku Madison Inglis 2-6, 6-2, 6-0. Kanebe se na grandslamových akcích dostal šestkrát do čtvrtfinále, ale ani jednou se nedostal do čtvrtfinále na Australian Open.

14 hodin

Dvojnásobná grandslamová šampionka Simona Halepová vstoupila do druhého týdne Melbourne Parku pátým rokem v řadě.

14. nasazená Halepová postoupila vítězstvím 6-2 6-1 nad Dankou Kovinicovou, hráčkou, která obsadila 98. místo a v předchozím kole vyřadila šampionku US Open Emmu Radočanovou.

Pro Kovinichova to bylo první vystoupení ve třetím kole velkého turnaje.

Halepová zase může čerpat z mnoha zkušeností v pozdějších fázích největších sportovních akcí. V roce 2018 vyhrála French Open a Wimbledon v roce 2019 a v roce 2018 se dostala do finále Australian Open, než prohrála s Caroline Wozniackou.

Žádná z ostatních hráček zbývajících v ženské loterii nevyhrála tolik titulů v kole jako 23 Halepových.

Příští vyzyvatelkou Halepové bude Alize Cornetová, která oslavila své 32. narozeniny vítězstvím 4-6, 6-4, 6-2 nad 29. nasazenou Tamarou Zidansek, která se v roce 2021 kvalifikovala do semifinále French Open.

Cornetová navázala na svou překvapivou 3 nasazenou Garbine Muguruzaovou tím, že se poprvé od roku 2009 dostala do čtvrtého kola na Australian Open.

V dalším zápase třetího kola, který skončil v sobotu odpoledne, se americká sedmadvacátá nasazená Danielle Collinsová vrátila ze setu a porazila 19letou Claru Towsonovou 4-6, 6-4, 7-5.

Tauson byl poslední náctiletý, který zbyl v jedné z mých dvouher.

11:25

Hrát se začalo šestým dnem Australian Open a očekává se, že teplota do konce třetího kola dosáhne 90 °F (32 °C).

Šampion US Open Daniil Medveděv se bude snažit postoupit ve své snaze stát se prvním mužem, který vyhraje svůj druhý grandslamový titul na grandslamu, který bezprostředně následuje po jeho prvním.

Medveděv byl na druhém místě v Melbourne Parku v roce 2021 a tentokrát je druhým nasazeným. U svého jména může mít také číslo 1, protože nejlepší nasazený Novak Djokovič letos neuhrál ani bod poté, co selhal ve svém pokusu dostat se na hřiště, přestože nebyl očkován proti COVID-19.

Medveděv se v sobotu v Rod Laver Areně utká s 57. nasazeným Medveděvem Van de Zandscholpem.

Mezi další zápasy patří Stefanos Tsitsipas č. 4 proti Benoitu Bayerovi a č. 5 Andrei Rublev, který se setkal s vítězem US Open z roku 2014 Marinem Cilicem.

Dvojnásobná hlavní šampionka Simona Halepová hraje Dinka Kovinic, zatímco vítěz French Open 2020 Ega Sweetek hraje Dariu Kasatkinu.

