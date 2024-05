Bývalý český premiér Babiš zproštěn obžaloby z podvodu ve fondech Evropské unie

PRAHA (AP) – Pražský soud v pondělí zprostil obžaloby bývalého premiéra Andreje Babiše z podvodu v kauze 2 miliony dolarů související s dotacemi Evropské unie.

Státní zástupce požadoval pro populistického miliardáře tříletý podmíněný trest odnětí svobody a pokutu 10 milionů korun (440 000 dolarů). Obžaloba se ještě může odvolat.

Babiš vinu popřel a opakovaně uvedl, že obvinění proti němu byla politicky motivovaná.

U městského soudu v Praze v pondělí nebyl. Osvobozena byla i jeho bývalá partnerka Jana Nagiová, která žádost o podporu podepsala.

Soudce Jan Suet řekl, že to, co udělali, nebylo „zločin“. Sot zároveň odmítl myšlenku, že by byl Babiš za své politické aktivity perzekvován.

„Nevinný!“ Babiš po vynesení rozsudku tweetoval. „Jsem opravdu rád, že máme nezávislé soudnictví a že soud potvrdil to, co jsem říkal od začátku, že jsem nevinný a neudělal jsem nic nezákonného.

„Jsem rád, že soud uznal mé argumenty obhajoby,“ řekl později v pondělí.

Rozsudek představuje pro Babiše velkou vzpruhu jen několik dní před prvním kolem českých prezidentských voleb.

„Běhám, abych pomohl lidem,“ řekl Babiš.

Babiš je považován za favorita ve dvoudenních volbách, které začínají v pátek, spolu s armádním generálem ve výslužbě Peterem Pavlem, bývalým šéfem vojenského výboru NATO, a bývalým rektorem univerzity Danošem Nerodovou.

Premiér Peter Fiala řekl, že je nutné přijmout rozhodnutí nezávislého soudu.

„Zásadní je, že skutečné politické bitvy v demokraciích se odehrávají ve volbách, ne v soudních síních,“ tweetoval Fiala a požádal Čechy, aby v příštích volbách šli k volbám.

Pavel i Nerudová se těší podpoře současné koaliční vlády.

Babišův případ se týká farmy známé jako Čapí hnízdo, která získala podporu z Evropské unie poté, co její vlastnictví přešlo z Babišovy skupiny Agrofert, která zahrnuje asi 250 firem, na členy rodiny Babišových. Později farmu opět převzal Agrofert.

Podpora byla určena pro střední a malé firmy a Agrovert na ni neměl nárok. Agrofert později podporu obnovil.

V kauze z roku 2007 museli zákonodárci v průběhu let třikrát zbavit Babiše imunity před stíháním.

Pražské státní zastupitelství dokončilo prověřování případu v březnu a přistoupilo k obvinění Babiše. Policejní vyšetřovatelé to opakovaně doporučovali.

Babišovo centristické hnutí Ano překvapivě obsadilo druhé místo v parlamentních volbách v roce 2013 s protikorupčním poselstvím a stalo se mladším partnerem ve vládě s Babišem, který převzal funkci ministra financí. O čtyři roky později vyhrál volby a stal se premiérem.

Babiš se stal rozdělující postavou české politiky.

Čtvrt milionu lidí vyšlo v roce 2019 dvakrát do ulic – největší takové demonstrace od protikomunistické sametové revoluce v roce 1989 – a požadovalo, aby Babiš odstoupil kvůli skandálům, včetně střetu zájmů kvůli dotacím z EU týkajícím se jeho bývalého podnikatelského impéria.

Babišovo hnutí v říjnu prohrálo parlamentní volby. Novou vládu vytvořila pětikoalice, ANO skončilo v opozici.