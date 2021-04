Bývalí turečtí admirálové zatčeni kvůli kritice Erdoganova „šíleného“ plánu pro tento kanál | krocan

krocan 10 admirálů ve výslužbě zatčeno za veřejnou kritiku „šílenství“ prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana Projekt Istanbulského kanálu, Který kromě současného Bosporu vytvoří novou vodní cestu z Černého moře do Středozemního moře.

K zatýkacím rozkazům vydaným v pondělí došlo den poté, co skupina 104 bývalých vysokých úředníků námořnictva podepsala otevřený dopis s varováním, že navrhovaný kanál by mohl poškodit tureckou bezpečnost zrušením 85 let staré mezinárodní smlouvy. Navrženo tak, aby se zabránilo militarizaci Černého moře.

Prohlášení kritizující plán se setkalo s hněvem tureckých úředníků, kteří jej interpretovali jako přímou výzvu armády vůči civilní vládě, „odrážející časy převratu“.

Turecká armáda se dlouho považovala za garanta sekulární ústavy v zemi a uskutečnila tři převraty v letech 1960 až 1980. Erdoganova vláda také přežila pokus o převrat v červenci 2016 a obvinila jej z následovníků amerického duchovního Fethullaha Gülena. Stovky tisíc vojáků, úředníků, právníků a akademiků byly za posledních pět let propuštěny nebo zatčeny kvůli údajným vazbám na kazatele.

„Skupina vojáků ve výslužbě se svým prohlášením, které odráží časy vojenského puče, dostává do směšné a mizerné situace,“ uvedl prezidentský mluvčí Ibrahim Kalin na Twitteru.

„The [group] Měli byste vědět, že náš vážený národ a jeho představitelé tuto mentalitu nikdy nedovolí. “

„Nejen ti, kdo podepsali, ale i ti, kteří je povzbuzují, se budou hlásit před soudem,“ uvedl Fakhreddin Altun, hlavní tiskový poradce Erdogana.

Podle oficiální Anatolia News Agency prokuratura v Ankaře zahájila vyšetřování prohlášení a další čtyři lidé podezřelí ze shromáždění prohlášení byli předvoláni k hlášení policii během příštích tří dnů.

Navrhovaný istanbulský kanál je nejambicióznější z desítek kanálů, které Erdogan volá „Bláznivé“ projekty Rozsáhlé projekty rozvoje infrastruktury, které definovaly ekonomický rozmach a poprsí Turecka během jeho 18 let ve funkci.

Plány na druhý Bospor byly vypracovány v roce 2011 a konečně schváleny minulý měsíc. Koridor o délce 28 mil (45 km) bude vybudován západně od přirozené vodní cesty, aby zmírnil hustý provoz a snížil riziko nehod na stávajícím průlivu.

Turečtí úředníci doposud trvali na Montreuxské dohodě z roku 1936 – která otevřela Bospor méně než určitému objemu civilní lodní dopravy. A sousední moře k Černému moři – Nebude použito na nový kanál. Teoreticky to znamená, že Turecko by teoreticky mohlo umožnit jakýmkoli lodím, které chce přeletět, do Černého moře, včetně amerických válečných lodí, což by ve skutečnosti vedlo k militarizaci vod ovládaných Ruskem.

Plán kanálu ve výši 9,5 miliardy GBP byl pozastaven v roce 2018, kdy došlo k havárii turecké liry. Jeho opětovné zavedení vyvolalo obavy mezi kritiky, kteří tvrdí, že to způsobí ekologickou katastrofu a že náklady se pravděpodobně budou stupňovat.

“Montreux udělal.” krocan Možnost zachování neutrality během druhé světové války. Prohlášení námořnictva ve výslužbě uvádí, že je třeba se vyhnout jakýmkoli prohlášením a činům, které by vedly k diskusi o Montreuxské úmluvě, důležité smlouvě týkající se přežití Turecka.

Podle zpravodajského webu Khabar Türk jsou bývalí admirálové obviňováni ze spiknutí proti státní bezpečnosti a ústavnímu pořádku.