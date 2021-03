Bývalá šampionka Qatar Open Plíšková, Kvitová a Azarenková se dostala do čtvrtfinále

Tunisanka Anas Jaberová, povzbuzená mladými fanoušky Qatar Open, jako je místní hvězda, odvedla skvělou tenisovou práci a udělala rozhodující záběry od své soupeřky a druhé nasazené Karoliny Plíškové, ale byly nedůsledné a prohrály 6-4, 4-6, 7 -5 ve středu ve druhém kole zápasu v Dauhá.

Byl to Jaber, kdo porazil Českou republiku při svém posledním setkání v Dauhá v roce 2020, ale tentokrát si katarská šampionka Plíšková z roku 2017 rezervovala lístek na své první čtvrtfinále na tvrdém kurtu od roku 2020 v Dubaji.

Tunisan se prohloubil, aby získal rozhodující body, včetně drtivého vítězství v šestém zápase druhého setu, což zvýšilo tlak na zkušenější Pleskovou.

Ale Jaber se očividně dostal pod tlak s hbitostí české soupeřky, jak se stupňovala vlhkost, což zpomalilo její hru.

Ve druhém setu zvítězila skvělým forhendem a poslala zápas až do třetího setu.

Poté, co Plíšková ve třetím zápase zvítězila v prvním zápase, reagovala Jaber při rychlých úderech pomocí inspirativních her pomocí lehkých chyb Plíškové.

Nakonec však Plisková dokázala, že má odpovědi na Jaberovy „šílené výstřely“.

„Podmínky jsou pro mě dobré – hraje hodně tvrdých střel,“ řekla Plíšková.

„Myslím si, že to dokáže zahrát trochu ze všeho, může hrát slajdy, padat záběry a dělá to dobře – každým rokem je to lepší.“

Petru Kvitovou, českou osmičku č. 4 a další bývalou šampionku Qatar Open, vyznamenal její výhra 6: 1, 6: 3 nad Ruskou Anastasií Pavlyuchenkovou.

Poté, co vyhrála, „nemohu říci, že jsem v té době konkrétně pracoval na přenosu“ mezi Australian Open a Dauhá, řekla.

– ‘Hrajte agresivně’ –

Kvitová využila své podání k ohromnému ovlivnění počtu bodů úniku Pavlyuchenkové, kdy dominovala prvnímu setu a vedla druhý set k vítězství – vyhýbala se třetímu setu, na rozdíl od osmi z jejích posledních 12 zápasů, které skončily.

Kvitová řekla, že očekávání herního stylu její soupeře jí nakonec dalo převahu.

„Vím, že Nasia také miluje tvrdě hrát. Takže jsem se snažila být první, kdo nemá čas,“ řekla Kvitová.

Garbin Muguruza, nejvýše umístěný hráč losování, obhájce titulu Arena Sabalenka 6-2, 6-7 (5/7), 6-3.

Kromě Simony Halepové byla Sabalinka jediným hráčem, který během sezóny 2020 vyhrál tři tituly ve dvouhře, které narušil virus.

Tato sága o třech skupinách, první v týdnu, která pokračovala po celou dobu trvání, viděla španělskou Muguruzu odčinit její porážku z rukou Bělorusů při jejich jediném předchozím setkání v Pekingu v roce 2018.

Špičková Elena Svitolina snadno porazila šťastného poraženého Misaki Doi 6-1 6-2, čímž se Katar stal třetím turnajem sezóny, ve kterém se dostal do čtvrtfinále, a porazit japonského rivala trvá jen hodinu.

Bývalá světová jednička a osmá osiva Victoria Azarenková zvítězila 6: 4, 6: 2 nad kvalifikací Laurou Siegmundovou.

Maria Scary spěchala a poslala Američance Madison Keysové 6-2, 6-2 za hodinu a osm minut, aby se dostala do finálové osmičky.

