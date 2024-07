„Byli jste ukradeni z boje“: Elden Ring Shadow of the Erdtree Hráč utrpí prázdné vítězství po závadě v posledním bossu a utrpí 32 000 poškození při jednom zásahu

Elden Ring Shade of the Erdtree Tree Před námi jsou spoilery! Vraťte se, pokud nemůžete dokončit DLC a nechcete, aby se něco zkazilo.

A Eldinův prsten Hráč měl neuvěřitelné štěstí během závěrečného souboje s bossem v DLC Shadow of the Erdtree, když bitvu vyhrál díky závadě, která způsobila 32 000 poškození jediným zásahem a během okamžiku porazila velmi obtížného nepřítele.

Říkám „štěstí“, ale uživatel Redditu Gneurshk__ si tuto situaci zjevně nemyslí. „Jaký nesmysl?! Bitva mi byla ukradená!!!“ Tak se píše v příspěvku na Redditu, který ukazuje, že Radan, neuvěřitelně impozantní slíbená manželka, je jedním šmahem poražena.

Myslím, že dává smysl to považovat za prohru, protože vyvrcholení namáhavé kampaně plné vítězství nad masivními výzvami vám bylo doslova ukradené, když byl finální boss tak rychle a snadno poražen. Existuje však mnoho lidí, včetně mě, kteří by jednoduše přijali volný osud, který jim dali Vnější bohové, a byli vděční za to, že je ušetřili problémů. „Nemůžu vám říct, jak moc bych si přála, aby se to stalo mně,“ říká Odpověď Na Gneurshkovo video, které má v době psaní 1000 hlasů.

Naproti tomu Gneurshk je extrémně rozzlobený, že není schopen dosáhnout uspokojení ze spravedlivého poražení Radahna a chce odvetu. Bohužel, Elden Ring vám nedovolí znovu hrát bosse, takže Gneurshk říká: „Začnu na ng+ 4 a vrátím se k tomu znovu.“

V případě, že máte v současné době těžké jednání s Radahnem, tak zaprvé, nejste sami – dokonce i Let Me Solo Legenda její komunity říká, že nejtěžším nepřítelem DLC bylo „nakopávat mě do prdele“, než se nedávno konečně stalo vítězem. Za druhé, určitě byste se měli podívat na našeho průvodce, jak porazit finálního bosse Shadow of the Erdtree Radahn, který vysvětluje bossovy slabiny, fáze a odměny.

‚Nerf je nevyhnutelný‘: Hráči Elden Ring Shadow of the Erdtree po celém světě poskakují po bossech s novými směšnými soubojovými štíty DLC.