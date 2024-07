Byla oznámena účast Kevina Ryana ve Fatal Fury: City of the Wolves

Je to pár let, co byl dlouho očekávaný návrat Fatal Fury poprvé oznámen na scéně Evo a nyní se chystají vyrazit na cestu pro fanoušky.











Po dnešním finále King of Fighters 15 na Evo 2024 odhalila SNK Kevina Riana jako nejnovější postavu ve Fatal Fury: City of the Wolves.



















Kevin je další postava poprvé představená v Garou: Mark of the Wolves, která se má vrátit v novém Fatal Fury, a vypadá stejně výbušně jako vždy.





Mohutný bojovník je zde, aby rozdrtil protivníky k zemi svými silnými údery a zničujícími údery, které jsou ještě atraktivnější díky možnosti je zrušit pomocí systému REV.





Kevin se svým poškozením a možnostmi naprosto selhal v Garou, takže doufejme, že bude silný v City of Wolves – ale ne úplně šílený.







Kromě toho SNK také oznámila návrat SVC: Chaos a je nyní k dispozici spolu s Vice a Mature přicházejí jako speciální DLC postavy pro KOF15 koncem tohoto roku.





Stále nemáme konkrétní datum vydání nové hry Fatal Fury kromě okna na začátku roku 2025, ale víme, že přichází na PlayStation 4 a také na PlayStation 5, Xbox Series.







Níže se můžete podívat na oficiální trailer ke Kevinovi.