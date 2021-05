Byl odhalen trailer k příběhu Guilty Gear Strive

Aktualizace: Přívěs byl představen a můžete ho sledovat níže.

Dříve: Dlouhá a klikatá cesta ke spuštění Guilty Gear Strive byla delší a exponovanější, než kdokoli očekával díky zpožděním od COVID-19, ale (bít do dřeva) to vypadá, že jsme konečně dosáhli domácího úseku s datem vydání blížícím se červnem 11 blízkých událostí a událostí, jako je dnešní naplánované oznámení režimu příběhu Fruition.

V tuto chvíli trpělivě počítáme minuty do 8:10 PDT Systém oblouku funguje Náš první hlavní vzhled bude zveřejněn v další kapitole příběhu Guilty Gear.

Existuje mnoho důvodů, proč ocenit bojové hry, a přestože většina hráčů rychle upadne v pomyšlení na to, jak se cítí pohyb ve vašich rukou, nebo zda je internet na stejné úrovni, příběh je něco, co ocení konkurenční i příležitostní hráči.

Nejen, že budeme sledovat, jaké druhy zajímavých trendů a oblouků mají současní členové seznamu sestupovat, ale budeme také pečlivě sledovat jakékoli náznaky nebo gesta potenciálních nadcházejících přidávání postav.

To neznamená, že jen proto, že se určitá postava objeví v režimu příběhu, nakonec se dostane na obrazovku výběru postav, ale určitě můžeme získat nějaké spekulace a teorie v závislosti na tom, kdo je zobrazen a v jakém kontextu. Nedávno jsme zveřejnili klip, který kontroluje Možnost připojit se k Bridget to Strive, Ačkoli by mohl mít na cestě překážku související s příběhem.

Zjevení si můžete prohlédnout s námi vložením níže. Dávejte pozor na vzrušující a podezřelé události a dejte nám vědět, co vidíte v komentářích.