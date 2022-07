Butch Cassidy Museum v Montpellier láká během léta tisíce návštěvníků – Cash Valley Daily

Bývaly doby, kdy byli lidé z Montpellieru zapojeni do zopakování loupeže Butche Cassidyho.

MONTPELIER – Pouhých 73 mil od Loganu 13. srpna 1896 slavný bankovní lupič Butch Cassidy a dva jeho společníci vykradli banku Montpellier severně od jezera Bear. Cassidy, Eliza Lay a Bob Mix svázali své koně přes ulici, přešli a popadli bankovního pokladníka a přítele, se kterým mluvil, než se celý den zavřelo.

Jak příběh pokračuje, Cassidy sesbíral všechny peníze a dal je do pytloviny a bez rozruchu přešel ulici, pomalu jel na koni a odjel a jeho přátelé ho následovali.

Cassidy a Lay nebyli zatčeni a 5 000 až 15 000 dolarů, které si vzali, se nepodařilo získat zpět. Nicméně, Meeks byl zajat, ale neměl žádnou kořist.

Budova banky, která se nachází na Washington Street 833, je stále nedotčená. Původně byla postavena v roce 1891 a do roku 1910 byla bankou.

Radek Konaric, který je občanem České republiky, ale žije a pracuje v Salt Lake City, budovu koupil, aby bance vrátil časy její slávy. Udělal z něj muzeum Butche Cassidyho.

Konaric projížděl Montpellier v roce 2005 a všiml si cedule ukazující na opuštěnou budovu, která říkala, že to byla banka, kterou vyloupil Butch Cassidy.

„Budova byla na prodej, tak jsem vypátral makléře a v roce 2005 ji koupilvyčistil to a než se to otevřelo, lidé se na to přišli podívat.“ „Začal jsem si to vracet jako hobby a fungovalo to přes noc.“

Celá komunita se rozběhla a po sedmi letech se z toho stal velmi dobrý projekt. Lidé dobrovolně pracují v muzeu a Konaricova práce v Salt Lake je to, co udržuje místo otevřené.

„Snažil jsem se to vrátit do stavu, v jakém to bylo,“ řekl. „Prohledali jsme staré noviny; Zion Bank nám dala nějaké věci.“

Vznikla stará banka a lidé začali přinášet artefakty.

„Lidé mají artefakty ukryté na místech, která lidé nevidí, a nyní je začínají nosit k nám, aby si je lidé mohli užít,“ řekl. „Muzeum je otevřené, ale zatím moc peněz nevydělalo. „

Na návštěvu muzea přijíždějí lidé z celého světa. Je to jedinečné místo. Byla to první charterová banka v Idahu, má svůj příběh a vstup do ní je zdarma.

„Snažil jsem se získat granty na pomoc, ale nejsem 501c,“ řekl. „Pracuji sedm dní v týdnu na plný úvazek, abych vše udržel.“

Konaric řekl, že je to jako koupit si auto za 300 dolarů a utratit 1 000 dolarů za jeho vrácení.

„Všechno je to o cestě,“ řekl. „Lidé, kteří navštěvují, instruují dobrovolníky, kteří pracují v muzeu a kupují suvenýry, což vše pomáhá udržovat světla.“

Konarik má v plánu otevřít obchod se sendviči a pivní a vinný salon poblíž staré banky. Muzeum ročně přiláká 6000-7000 návštěvníků. Otevřeno pouze od Memorial Day do Labor Day.

Michelle Hegley, členka obchodní komory regionu Montpellier, řekla, že má v muzeu spoustu zajímavých věcí a přivádí do města spoustu návštěvníků.

„Lidé se zastavují celé léto,“ řekla. „Pomáhá mít projekt revitalizace centra v blízkosti muzea. „

V centru města je hodně hluku od doby, kdy Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámila, že staví chrám naproti muzeu.

„Máme v plánu namalovat šest obrovských nástěnných maleb, až přejdeme přes most do města,“ řekl Hegley. „Chceme, aby centrum města a Washington Boulevard byly atraktivnější s budovou chrámu na ulici.“