Bulharské volby určují expanzi na západní Balkán – EURACTIV.com

V dnešních zprávách z hlavních měst:

Tirana Sofia | skopgy

Nizozemský premiér Mark Rutte během návštěvy regionu uvedl, že výsledky nadcházejících všeobecných voleb v Bulharsku ovlivní tempo přistoupení Albánie a Severní Makedonie k Evropské unii. Přečtěte si více.

Berlín

Merkelová zvyšuje tlak na Lukašenka v telefonátu s Putinem. Odcházející kancléřka Angela Merkelová v telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem diskutovala o situaci na polsko-běloruské hranici a snažila se přesvědčit Putina, aby uplatnil vliv na mocného běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Přečtěte si více.

Vídeň

Ministr zdravotnictví má mimořádné jednání ohledně nárůstu případů koronaviru. Ministr zdravotnictví Wolfgang Mokstein se ve středu večer mimořádně sešel s guvernéry Horního Rakouska a Salcburku a doporučil zavést odstávku očkovacích pracovníků, aby se zabránilo nárůstu počtu nových případů. Přečtěte si více.

Paříž

Francie zpřísňuje pasové kontroly Covid, protože se epidemiologická situace zhoršuje. Na středeční tiskové konferenci mluvčí vlády Gabriel Atal uvedl, že kontroly povolení COVID-19 budou v nadcházejících týdnech zpřísněny. Přečtěte si více.

Dublin

Varadkar Johnson varuje, že článek 16 nepovede k lepší dohodě. Irský vicepremiér Leo Varadkar varoval britského premiéra Borise Johnsona, že spuštění článku 16 o pozastavení Severoirského protokolu nezlepší situaci a ohrozí dohodu o volném obchodu mezi EU a Spojeným královstvím. Přečtěte si více.

Tallinn Helsinky

Estonsko: Evropská unie a NATO čelí nejvážnějším krizím za posledních 30 let. S odkazem na situaci migrantů na bělorusko-polské hranici a její důsledky estonský ministr obrany Kali Lanet uvedl, že její závažnost se nevyrovná ničemu, čemu Evropská unie a NATO za posledních 30 let čelily. Přečtěte si více.

Stockholm

Premiér Lofven odstupuje, čímž se otevírá cesta pro první premiérku. Odcházející švédský premiér Stefan Lofven, který je ve funkci od roku 2014, předal ve středu odpoledne předsedovi parlamentu rezignační dopis, který by mohl otevřít cestu ministryni financí Magdaleně Anderssonové. Přečtěte si více.

Řím

Italové ve věku 40 až 60 let mají nárok na posilovače od prosince. Ministr zdravotnictví Roberto Speranza ve středu oznámil, že třetí dávka COVID-19 bude od 1. prosince k dispozici osobám ve věkové skupině 40–60 let. To znamená, že dalších 15 milionů bude mít nárok na posily. Přečtěte si více.

Madrid

Španělsko odhaluje podrobnosti o plánu využít fondy příští generace Evropské unie. Španělsko ve středu (10. listopadu) odhalilo podrobnosti svého „operačního plánu“ na realizaci projektů financovaných v rámci finančních plánů Evropské unie, uvedl partner EURACTIV EFE. Přečtěte si více.

Lisabon

Portugalský zdravotní úřad uvádí, že 86 % populace bylo plně očkováno. Národní zdravotní úřad (DGS) ve středu (10. listopadu) oznámil, že Portugalsko má 86 % populace plně proočkovaných proti COVID-19 a 87 % alespoň jednou dávkou vakcíny. Přečtěte si více.

Nikósie

Kypr usiluje o pozastavení žádostí o azyl. Nikósie ve středu uvedla, že se bude snažit pozastavit žádosti o azyl, aby čelila přílivu nelegálních migrantů vstupujících na ostrov ve východním Středomoří, z něhož obviňuje Turecko. Přečtěte si více.

Praha

Český premiér Babiš potřetí zbavil imunity. Pražské státní zastupitelství požádalo nově zvolený český parlament, aby zbavil odcházejícího premiéra Andreje Babiše poslanecké imunity. Protože většinu poslanců nového parlamentu nyní tvoří opoziční strany kritizující Babiše, očekává se, že žádosti bez prodlení vyhoví. Přečtěte si více.

Budapešť

Opoziční poslanec: Nenechte Maďarsko krást peníze daňových poplatníků EU. Marke Z. Peter, nezávislá starostka, která v příštích volbách kandiduje jako společná opoziční kandidátka proti maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, vyzvala Evropskou unii, aby byla opatrná a nedala Maďarsku více peněz. Přečtěte si více.

Varšava

Předseda Rady Evropské unie navštíví Varšavu. Předseda Evropské rady Charles Michel přijel do Varšavy, protože situace na bělorusko-polské hranici se nadále vyostřuje. „Přijel jsem do Polska, protože jsem chtěl vyjádřit solidaritu Evropské unie s Polskem. Tuto krizi bereme velmi vážně. Tváří v tvář takovému útoku je nutné jednat pevně, jednotně a na základě našich základní hodnoty,“ řekl. Přečtěte si více.

Bratislava

Slovenský ministr Solik: Nechci, aby Maďarsko vlastnilo akcie významné státní společnosti. po, po Slovenské ministerstvo hospodářství zastavilo prodej menšinových podílů Středoslovenské energetiky (SSE) maďarskému energetickému gigantu MVM, ministr Richard Sollick (SaS/ECR) řekl, že se mu nelíbí myšlenka, že Maďarsko bude na Slovensku velké finanční investice. Přečtěte si více.

Sophia

Bulharsko vyžaduje ventilátory a lůžka intenzivní péče z jiných zemí Evropské unie. Bulharsko je aktivováno Mechanismus civilní ochrany EU kvůli problému COVID-19 v zemi. Mluvčí komise uvedl, že úřady prostřednictvím mechanismu požadovaly řadu zdravotnických potřeb, včetně velkého množství respirátorů, monitorů pacientů, lůžek intenzivní péče a kyslíkových masek. Přečtěte si více.

Bukurešť

Rumunští socialisté volají po opětovném projednání národního plánu obnovy s Evropskou unií. Prozatímní vláda Rumunska přijala první dokumenty potřebné k realizaci plánu obnovy a odolnosti. Socialisté, kteří možná vstoupí do vlády již příští týden, však chtějí plán znovu projednat s Evropskou unií. Přečtěte si více.

Záhřeb

Zatčení bývalého chorvatského ministra financí v Evropské unii. Zatčení členky předsednictva HDZ-EPP a bývalé ministryně financí EU Gabriely Šalak vedlo k vlně kritiky ze strany opozice proti justici, která trvala na tom, že „není žádný rozdíl mezi HDZ pro Sandera a Plenkoviče.“ Přečtěte si více.

Bělehrad

The Climate Action Network uděluje cenu Fossil of the Day Spojeným státům, Austrálii a Srbsku. Climate Action Network (CAN) zařadila Srbsko na 3. místo v dnešním Fossil Award kvůli jeho významným znečišťujícím látkám. Přečtěte si více.

Sarajevo

Novinář Tanjug oznámil, že popírá genocidu ve Srebrenici. Bylo podáno trestní oznámení na Marka Evase, novináře srbské tiskové agentury Tanjug, který popírá spáchání genocidy ve Srebrenici během rozhovoru s předsedou trojitého předsednictví Bosny a Hercegoviny Zeljkem Komšićem. Přečtěte si více.

skopgy

Centrální banka Severní Makedonie ponechává nejnižší sazby v historii beze změny. The Národní banka se rozhodla ponechat úrokovou sazbu beze změny na svém historickém minimu 1,25 %. V důsledku toho zůstala měnová politika uvolněná, což přispělo k podpoře úvěrových toků v ekonomice. Po přehodnocení, že neexistuje žádný tlak na poptávku, jsou trendy mírného růstu inflace dočasné.

Podle posledních dostupných makroekonomických ukazatelů vzrostl HDP v první polovině roku o 5,2 %. Oživení ekonomiky bude pokračovat s tempem růstu 3,9 % pro letošní a příští rok. (Željko Trkanjec | EURACTIV.hr)

Podgorica

Spojené státy jsou znepokojeny endemickou korupcí v Černé Hoře. A americká ambasáda napsala na Twitter poté, co se Escobar setkal s prezidentem Černé Hory Milo Dukanovič.

Dukanovic po schůzce poděkoval Escobarovi za jeho oddanost Černé Hoře a regionu. Ve stejnou dobu, Escobar uvedl, že účelem jeho návštěvy bylo prohloubit partnerství a spojenectví mezi Spojenými státy a Černou Horou. (Željko Trkanjec | EURACTIV.hr)

denní program:

já: Ministři obchodu EU se sešli, aby projednali obchod mezi EU a USA s obchodní zástupkyní USA Catherine Tayeovou a určili aktuální stav obchodních dohod EU / Evropská komise zveřejnila svou nejnovější ekonomickou prognózu.

[Edited by Alexandra Brzozowski, Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Benjamin Fox, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor]