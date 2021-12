S nástupem nové české vlády minulý týden je naléhavou otázkou pro kabinet premiéra Petera Fily, zda by se Peking měl připojit k rostoucímu mezinárodnímu bojkotu zimních olympijských her.

Začátkem tohoto měsíce Fiala řekl, že představitelé ve Spojených státech, Spojeném království a několika anglicky mluvících zemích chápou důvody, proč budou bojkotovat hry od února.

Řekl, že jeho nadcházející výbor na vysoké úrovni rozhodne o české odpovědi společným hlasováním.

Kampaň povede nový ministr zahraničí České republiky John Lipovsky, který veřejně vyjádřil podporu diplomatickému bojkotu, díky němuž budou politici a oficiální delegáti bojkotovat akce v Pekingu, a to i za účasti českých sportovců.

Jacques Zanta, ředitel Evropského centra pro bezpečnostní politiku se sídlem v Brocku, říká, že je „velmi pravděpodobné“, že čeští představitelé budou hry bojkotovat, což podporují i ​​další zdroje, které hovořily s Euronews.

Lipavský a další ministři nepojedou na zimní olympijské hry do Pekingu, ale druhou fází bude vyhlášení oficiálního diplomatického bojkotu her, řekl Richard Q, vedoucí vědecký pracovník olomoucké univerzity v Balaki. řekl Tarzani.

Lipovského kancelář na dotazy Euronews nereagovala.

Zaujme Česko tvrdý postoj k Číně?

Očekávalo se, že evropští lídři budou o bojkotu diskutovat na zasedání Evropské rady minulý týden. Mnoho zemí EU, jako je Česká republika a Slovensko, v poslední době zaujalo tvrdý postoj k Číně, přičemž analytici předpovídají, že budou hry bojkotovat, i když to ostatní sousedé EU nebudou.

Durzani očekává, že Česká republika nyní zaujme „tvrdý postoj“ k otázkám kolem Číny a Ruska, což signalizuje návrat k zahraničněpolitické agendě, kterou navrhl prezident liberálního šampiona a symbolu protikomunistického boje Vaklav Havel. Sametová revoluce z roku 1989.

Pokud jde o Čínu, Lipavský zaujme tvrdý postoj, protože byl během svého působení v parlamentu jedním z nejotevřenějších politiků v této otázce, řekl Filip Šebok, projektový manažer a výzkumný pracovník Asociace pro mezinárodní otázky v Praze. Myšlenkový tank.

Získá podporu napříč celým českým politickým establishmentem. Senát v červnu přijal usnesení, které vládě zakazuje účast na zimních olympijských hrách v Číně příští rok. Durzani řekl, že zahraniční politika „založená na hodnotách“ podporovaná Lipovským bude „oblíbená“ mezi velvyslanci a byrokraty na ministerstvu zahraničí, což znamená, že je nepravděpodobné, že by měl nějaké konflikty se svými zaměstnanci.

Mezi českými lidmi může být populární. Podle studie Pew Research Center z roku 2019 měla česká populace ze zkoumaných evropských zemí třetí nejnižší pozitivní pohled na Čínu. Všechny strany nové koaliční vlády vedly v říjnových všeobecných volbách kampaň za slib, že vedou prozápadní a proevropskou zahraniční politiku se silným důrazem na obranu demokracie a lidských práv po celém světě.

Přijdou všechny koaliční strany na stejnou vlnu?

„Pro novou vládu je důležité ukázat své prozápadní a prodemokratické postoje – které byly často zdůrazňovány během volební kampaně – že Čína a Rusko se mohou ukázat jako nezbytné k tomu,“ řekl Aleš Kermasin, pražský vědec metropolitní univerzitě.

„‚Západní hodnoty‘ působily v české politice jako trendy značka,“ dodal.

Sebok však řekl, že se teprve uvidí, do jaké míry bude Lipavský opatrný nebo averzní k riziku. „Bude toho hodně záviset na vnitřní dynamice v nové alianci.“

Trojkoalice SOLU premiéra Fialy získala v říjnových všeobecných volbách většinu hlasů a brzy vytvořila koaliční dohodu s liberálně-centrickou burstanskou koalicí. Nová koaliční vláda ovládá 108 z 200 křesel v Poslanecké sněmovně, což je pro českou vládu vzácná většina.

Jedním problémem je ale slabina Lipovského strany Piráti. Třetí největší strana po hlasování v roce 2017 šla v říjnu k volbám jako součást koalice Burstan, která usiluje o zisk. Získala ale jen čtyři z 37 křesel koalice, nejmenší z pěti stran nové vládní koalice.

Šebok řekl, že vzhledem k relativní slabosti Pirátů v koaliční vládě se to Lipovský může pokusit kompenzovat aktivnějším nastavováním agendy. Pokud ano, Lipovský by se mohl prosadit v bojkotu zimních olympijských her, ale mohlo by to způsobit další třenice ve vládě.

Dalším problémem byl nedostatek zkušeností Lipovského se zahraniční politikou a Durzani uvedl, že má celoroční praxi v parlamentu, kde působil jako místopředseda zahraničního výboru parlamentu a výboru pro bezpečnost. Šestatřicetiletý Lipavský nikdy nezastával funkci na ministerstvu zahraničí ani neměl zkušenosti jako diplomat.

Dalším možným argumentem je, že zatímco byl Lipavský ve funkci tak brzy, byl připraven pustit se do boje s prezidentem Milošem Zemanem, jedním z nejvíce pročínských právníků v české politice. Zeman začátkem měsíce oznámil, že kandidaturu Lipovského odmítne.

Zeman se prý postavil proti kandidátově protičínské a protiruské agendě a také proti jejich rozporům ohledně Jemanova přání přestěhovat českou ambasádu v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma.

V úterý ale vyšlo najevo, že Zeman se jmenováním Lipovského souhlasil, což znamená, že Fiala mohl do kabinetu postavit všechny své prvovolby, což je brzké vítězství nového premiéra.