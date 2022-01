Bruins vyhráli 17. v řadě nad Coyotes 2-1 – Boston News, Weather, Sports

GLENDAL, Arizona (AP) – Linus Olmark zblokoval 30 střel, David Pasternak si připsal asistence a Boston Bruins v pátek večer vítězstvím 2:1 rozšířili svou vítěznou sérii nad Arizona Coyotes na 17 v řadě.

Eric Howla a Charlie McAvoy dvakrát skórovali, aby pomohli Bostonu vzpamatovat se z dvoubrankového vedení po prohře s Coloradem.

„V O-zóně jsme měli neustálý tlak,“ řekl Hola. „Ne nutně tak těžké, jak bychom si přáli v první třetině. V průběhu zápasu jsme se zlepšovali. Nakonec jsme udělali dost, abychom získali dva body.“

Arizona si vedla mnohem lépe poté, co se zhroutila v poslední době po nevyrovnaných ztrátách s Pittsburghem a New York Rangers.

Scott Wedgwood byl silný při druhém startu ve 12 zápasech a dokončil 36 zákroků. Nick Schmaltz dovedl tým Arizony k odskočení prvního gólu Bostonu, když skóroval až na konci prvního poločasu.

Coyotes promarnili několik gólových šancí, zvláště pozdě, a stále jsme nehráli s Bostonem od roku 2010 v České republice. Celkově prohráli čtyřikrát v řadě.

„Je těžké proti nim zaútočit a to se nám dnes večer povedlo,“ řekl trenér Coyotes Andre Torini. „Je to něco, na co bychom měli být hrdí, ale nemáme se čím ukazovat.“

Boston ve svém posledním zápase nafoukl vedení 3:1 a ve středu prohrál 4:3 v prodloužení s lavinou poté, co vstřelil branku do konce 36 sekund.

Bruins se brzy dostali do dalšího vedení, když obránce Coyotes Anton Stralman nastřelil puk Pastrňákovi v levém kruhu. Pasternak rychle otočil k Hulovi, který z jamky překonal Wedgwooda.

Schmaltz vyrovnal koncem prvního poločasu, když po brejku Shanea Justesbeara překonal Olmarkovu stranu levého kruhu a nakrátko zmrazil brankáře Bostonu.

„Věděl jsem, že se chystají zavázat příliš mnoho,“ řekl Justeber. „Měl jsem dobrý záběr a myslel jsem si, že když napumpuji falešné obrázky, otevřou se další věci. Nikkiho jsem neviděl hned, ale když jsem prošel středem, uviděl jsem ho.“

McAvoy vrátil Boston ke konci druhého poločasu, když skóroval z pravého kruhu střelou, kterou Wedgwood přes provoz neviděl.

Wedgwood udělal několik tvrdých varování, když tým Bostonu bojoval v přesilových hrách zády k sobě v polovině třetí směny, pak se zastavil střelou Hula do jamky na 4v4.

Olmark byl dobrý v posledních dvou minutách poté, co Arizona stáhla Wedgwooda, a provedl několik těžkých zásahů v provozu.

„Vítězství zápasů je na denní bázi zábavnější, cítím, že mám šanci vyhrát každý večer,“ řekl Olmark. „Neexistují žádné hry, ve kterých byste se cítil mimo. Kluci tam půjdou a budou hrát maximálně 60 minut celkem.“

MARCHANDŮV KOP

Centr Bruins Brad Marchand byl dotázán na vyhlídky, že bude několik let hrát v Arizoně v nové arizonské aréně s kapacitou 5000 míst a pokusil se vyhledat přítomnost Coyotes.

„Jediný způsob, jak nyní získat 5 000 fanoušků ve svých zápasech, je, když dají 4 500 fanoušků zdarma, mnoho se nezmění,“ napsal Marchand ve čtvrtek na Twitteru.

Zdá se, že fanouškům v Gila River Areně to nevadí a dokonce ani nevědí o Marchandových boxech. Většina z nich byla oblečená jako Bruins.

Poznámky

Schmaltz krátce zamířil do pokutového území za jednoduchý dvojitý pokutový kop na Antona Bladea. Videorecenze ukázala, že McAvoy udeřil holí Blidha, nikoli Schmaltze. … McAvoy a Antoine Roussel z Arizony byli posláni do pokutového území bojovat brzy ve třetí směně. Russell zakončil souboj velmi přesně na hlavičku McAvoye, ale kvůli hrubce měl mírný dvojnásobný pokutový kop. … Boston de Matt Grzelcyk je zpět poté, co vynechal dva zápasy se zraněním horní části těla. …… Bruins G Tuukka Rask den za dnem utrpěl zranění v dolní části těla.

další

Boston: Hraje se v neděli v Dallasu.

Arizona: Sobota hostí Buffalo.

