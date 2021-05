Bruins přináší zjevně dobré zprávy o nedávném neúspěchu Ondreja Kase

Newark, New Jersey – 14. ledna: Ondřej Kase # 28 z Boston Bruins zajistil disk proti New Jersey Devils během úvodního zápasu doma v Prudential Center 14. ledna 2021 v Newarku v New Jersey. Boston Bruins zvítězili nad penaltami New Jersey Devils 3: 2. (Foto: Elsa / Getty Images)

Pokus o návrat Bruins křídla Ondřeje Cassieho, který ho téměř čtyři měsíce vyřadil z činnosti, dostal v pondělí večer zjevně zničující ránu. Bruslení ve své první hře od 16. ledna, Kaseova noc měla náskok, když nastal druhý zlom, kdy byl 25letý hráč vyloučen ze hry s navždy a děsivou záhadnou značkou „zranění horní části těla“. .

I při tak malém množství dostupných informací nebylo spojování bodů obtížné.

Ale v úterý ráno se zdá, že trenér Bruins Bruce Cassidy uklidnil některé obavy týkající se historie otřesu českého křídla a této nejnovější nemoci.

„Nemyslím si to,“ odpověděl Cassidy na otázku, zda Kaseho nezdar souvisí s otřesy mozku, které trápily sezónu 2021 i jeho kariéru v NHL. “Myslím, že to bylo trochu podmíněno.” [issues] pro něj.

Byl to jeho první zápas po dlouhé době. Bylo mi řečeno, že neměl pocit, že by míjel místo, kde by měl být, a tak to řekl trenérskému týmu a oni se rozhodli říct: „Dobře, pojďme to zkrátit. [Monday]„Uvidíme, kde to skončí.“

Dokonce i na krátkou noc Bruins udělal dojem na to, co viděli od Kase, který dokončil soutěž dvěma údery na ránu a zablokováním za méně než sedm minut pohybu, ve vzorku čtvrté série s Curtisem Lazareem a Jakem Dibroskem.

„Soutěžil,“ řekla Cassidy. “Byl na puky. Vím, že se trochu dostal na síť, to je to, co obvykle dělá, moc na to nemyslí, miluje střílet. Myslím, že odvedl dobrou práci v boji s puky na modré čáře, do střeleckých pruhů, dělat to, co musel. Takže tam určitě byla nějaká pozitivní znamení. “

Není třeba říkat, že pokus o odříznutí pondělního comebacku rozhodně vrhl klíč do Bruinsových plánů, jak postavit Kaseho na zrychlenou rampu, aby se dostal co nejblíže kvalifikaci. Jak ale tato nemoc – a konkrétně pravděpodobnost, že bude adaptací versus legitimním zraněním – ovlivní časovou osu Kase směrem k dalšímu potenciálnímu návratu, bude teprve vidět a nebude známo, dokud se tým nevrátí do Bostonu, aby zahájil intervalové přípravy.

“Zjevně nebude hrát.” [Tuesday]„Takže budeme mít lepší hodnocení [later]Řekla Cassidy. „Středa je volno každého, očividně přijde za trenéry, takže ve středu nebo ve čtvrtek může mít mnohem lepší představu, jak se z toho dostal.“

Kase nastoupil v této sezoně ve třech zápasech (a ve dvou z nich neuspěl) a ve svých celkových 20 zápasech za Bruins zaznamenal pět asistencí od doby, kdy ho dostal z Ducks před termínem obchodu do roku 2020.

