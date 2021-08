Bruce Cassidy zdůrazňuje odchod Davida Krejčího a potenciální návrat do Bruins

20. prosince 2018; Boston, Massachusetts, USA; Centru Bostonu Bruins Davidu Craigiemu (46) pogratulovali z lavičky po vstřelení 600. gólu v kariéře, během třetí třetiny výhry Bostonu 3: 1 nad Anaheim Ducks v TD Garden. Povinný kredit: Winslow Townson-USA TODAY Sports

Trenér Bruins Bruce Cassidy není jedním z těch, které šokovalo rozhodnutí Davida Craigieho opustit Bruins a odejít domů do České republiky.

Cassidy, která byla nedávno jmenována trenérským týmem Kanady pro olympijské hry 2022 v Pekingu, skutečně prohlásila, že je to možné, když sezóna B skončila před dvěma měsíci.

“[Krejci] Přišel k nám na konci roku [and] Byl v tom velmi upřímný, “ Řekněte Cassidy TSN 1200 v Ottawě. „Má dvě malé děti a jeho manželka je Američanka, ale už dlouho neviděl své rodiče ani bratra. Řekl:„ Poslouchej, jdu domů a možná se to prodlouží do sezóny. “ nechal to tak a pak se s ním setkal [Don Sweeney] O měsíc později se rozhodl, že se tomu bude věnovat. “

A jako každý jiný člen front office, trenérský personál nebo spoluhráč, který se vyjádřil k rozhodnutí Crisci hrát za tým, který před 20 lety pomohl rozjet jeho profesionální kariéru, i Cassidy dal jasně najevo, že Cressey má jeho plnou podporu.

„Bude hrát ve své vlasti,“ poznamenala Cassidy. Jeho děti jsou malé, chce, aby poznaly jeho rodinu, zkusily se naučit jazyk atd. Tyto věci jsou pro něj velmi důležité a my ho v tom stoprocentně podporujeme. “

Ale podobně jako Sweeney, když minulý týden upustil některé zajímavé anekdoty, Cassidy připustila možnost návratu Craigseyho do týmu, a to ještě letos.

“[Krejci] Řekla Cassidy. „Nevím, jestli a kdy se to někdy stane. Ale neřekl:„ Jsem v důchodu a skončil jsem s National Hockey League. “Ne, že?

“Takže uděláme svou práci.” [Sweeney] Chytili jsme několik dobrých volných hráčů, přidali jsme hloubku. Máme dobrého mladého hráče [Jack] studenica [and] Charlie Coyle se může hýbat [to the second line]. Uvidíme, jak dokážeme zaplnit tu díru, a uvidíme, kde bude David později v sezóně. “

Bruins již začínal v Coyle jako raný favorit týmu a nahradil Krejciho ve druhé lajně. Ale opět, stejně jako Sweeney, nechává Cassidy dveře otevřené pro návrat Crichiho, kdykoli se chce vrátit přes Atlantik.

Nyní jsou zjevné problémy, pokud jde o návrat Krejciho do Bruins.

První z nich je, že Krejci bude muset podepsat s Bruins před termínem obchodu, aby měl nárok na play -off. To by mohlo vytvořit úzké okno v závislosti na tom, jak si HC Olomouc v této sezóně vedl (jejich sezóna je aktuálně nastavena na začátek až do začátku března), a na to, zda je Krejci připraven opustit svou českou stranu před koncem sezóny. Existuje také legitimní otázka, zda Krejci opustí myšlenku hrát před svými přáteli a rodinou po méně než celé sezóně. Vzhledem k rozsahu pohybu se to zdá poněkud nepravděpodobné.

Druhým je načasování Craigseyho setkání v Bostonu. Za předpokladu, že je vhodný pro Českou ligu v letech 2021-22, Krejci požádá o ústupky při skoku zpět do NHL (podle pravidla NHL 13.23). Vždy existuje hra, ve které Krejciho tábor může týmům říci, že má v úmyslu hrát pouze s Bruins, aby týmy odradil od získání Krejciho, ale je také možné, že ho mazaný tým pronásledující Bruins v žebříčku rád zastaví. Bruins. Ten druhý je určitě logickým taktickým tahem, pokud jste například listí, ale je to také něco, co v lize plné nepsaných emotikonů a dohod o podání ruky vidíme jen zřídka. (Myslím, hmm ještě pořád Nebyl učiněn jediný krok k uzavření mezery LTIR, která umožnila Lightningu stavět na tom, co již bylo Dangovým super týmem.)

Cassidy však poskytla další pohled na tento scénář a ukázala na datum, kdy se 35letý Craigie bude muset podepsat s Bruins, aby se vyhnul výletu vždy nepředvídatelným koncesním drátem.

“Myslím, že se na tebe po určitém datu vztahují výjimky,” řekla Cassidy. „Vydržím to 15. prosince. Myslím, že je tam, jakmile odehrajete zápasy [overseas]. Davide, jakmile začne hrát, dochází ke kompromisům [after] v polovině prosince. “

To by opět vyžadovalo, aby Crichi zvrátil průběh svého rozhodnutí dříve, než si představoval krok před termínem.

Je to možné? Asi zapomeň. Co třeba i vzdáleně ve světě, který vypadá jako realita? To ví jen Craigsey. Ale Cassidy, stejně jako Sweeney, zjevně nechává dveře otevřené vzhledem k Crichieho talentu.

„Bude nám chybět [Krejci] Jako muž, “přiznala Cassidy.„ Je to úžasný Bruin, skvělý člověk. ” Velmi tichý, druh, který jsem udělal pod radarem, skvělý výkon při přestávkách. “

