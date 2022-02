Británie uvalila sankce na ruského oligarchu Gennadije Timčenka a pět bank

Británie také uvalila sankce na dva bratry z Rothenburgu

Miliardáři Timčenko a Rottenberg mají vazby na Putina

Bank of Russia patří mezi cílené věřitele, státní banky ušetřily

Sankce uvádí Spojené království do souladu s opatřeními USA

Britští zákonodárci vyzývají premiéra Johnsona, aby postoupil vpřed

Londýn (Reuters) – Británie v úterý uvalila sankce na Gennadije Timčenka a další miliardáře s úzkými vazbami na Vladimira Putina poté, co ruský vůdce rozmístil vojenské síly do dvou separatistických regionů na východní Ukrajině.

Britský premiér Boris Johnson řekl, že Rusko směřuje k „stavu vyvrhelů“ a že svět se nyní musí připravit na další fázi Putinova plánu, a prohlásil, že Kreml připravuje půdu pro totální invazi na Ukrajinu.

Johnson řekl parlamentu, že pět bank – Rusko, IS Bank, GenBank, Promsvyaz Bank a Black Sea Bank – podléhá sankcím, spolu se třemi lidmi – Timčenkem, bratry Igorem a Borisem Rotenbergovými.

Britská vláda uvedla, že Timčenko, jeden ze zakladatelů obchodní společnosti Gunvor, byl hlavním akcionářem Bank of Russia a sám je podílníkem v National Media Group, která podporovala destabilizaci Ukrajiny po ruské anexi Krymu v roce 2014.

„Ruská banka podpořila integraci Krymu do Ruské federace integrací finančního systému po anexi Krymu,“ stojí v prohlášení na webu vlády se seznamem sankcí.

Johnson řekl, že Timčenko je blízkým spojencem Putina, stejně jako Rothenbergů.

Konzervativní premiér se ale zdržel uvalování restrikcí na největší ruské státní banky, omezování kapitálu ruských společností nebo vyhoštění takzvaných prominentních ruských oligarchů z Británie.

„Toto je první tranše, první salva toho, co jsme připraveni udělat,“ řekl Johnson. „Je naprosto nezbytné, abychom zachovali přísnější sankce…ve světle toho, co by prezident Putin mohl udělat dál,“ dodal.

„Chceme zabránit ruským společnostem, aby skutečně mohly získávat peníze v librách nebo dolarech,“ řekl Johnson.

Vojenský kamion projíždí ulicí poté, co ruský prezident Vladimir Putin 22. února 2022 nařídil rozmístění ruských jednotek do dvou samostatných regionů na východě Ukrajiny poté, co uznaly jejich nezávislost, v separatisty ovládaném městě Doněck na Ukrajině. REUTERS/Alexander Ermošenko Přečtěte si více

Několik britských zákonodárců požadovalo, aby byl Johnson tvrdší vůči ruským penězům, dokonce požadovali, aby byla ruská oligarchie vyloučena z Británie a ruské peníze z City of London.

Od pádu Sovětského svazu v roce 1991 proudily do Londýna a britských zámořských území z Ruska stovky miliard dolarů a Londýn se stal vyhledávaným západním městem bohatých lidí z Ruska a dalších bývalých sovětských republik.

Putinův kruh

Přestože Johnson varoval Putina, že budou následovat další sankce, původní balíček britských sankcí jde daleko za hranice Spojených států, které v letech 2014 a 2018 uvalily sankce na Timčenka a Rottenberga.

„Nebezpečí je, že dnešní plácnutí přes zápěstí už nic neodradí,“ řekl opoziční labouristický poslanec Liam Byrne. „Premiér si musí uvědomit, že na prezidenta Putina údery nefungují.“

Západní představitel, který hovořil pod podmínkou anonymity, řekl, že Británie také omezí přístup Ruska na trhy se státními dluhopisy a jeho schopnost likvidovat transakce.

Ministerstvo financí USA v roce 2014 uvedlo, že mezi akcionáře Bank of Russia patří členové Putinova vnitřního kruhu. Ministerstvo financí uvedlo, že Boris Rothenberg vydělal za Putina jmění.

Johnson řekl, že se Evropě nepodařilo odvrátit se od ruské energetiky, a ocenil rozhodnutí německého kancléře Olafa Schulze zastavit plynovod Nord Stream 2.

Bývalý vůdce Konzervativní strany Ian Duncan Smith řekl Johnsonovi, aby pokračoval v sankcích, a řekl, že Čína bude reakci Západu pečlivě sledovat.

Další zprávy od Andrew McCaskill, Elizabeth Piper, Movija M. Střih Jay Faulconbridge, Michael Holden a Angus McSwan

