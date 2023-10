Bristol City Women 1-2 Arsenal Women: Katie McCabe dvakrát skórovala před rekordním publikem v Ashton Gate | fotbalové zprávy

Katie McCabe dvakrát skórovala, když Arsenal porazil Bristol City 2:1 před rekordním publikem 12 008 na Ashton Gate v ženské Super League.

Maccabi poslal Arsenal do vedení silnou střelou z dálky po sedmi minutách, než Rachel Furnessová vyrovnala za Bristol City hlavičkou, což byl jejich jediný pokus v zápase.

Herní plán Bristol City frustrovat Arsenal fungoval, dokud jejich odpor těsně před hodinou nezlomil. Odražená střela Maccabi po přímém kopu zasáhla brankářku Olivii Clarke do nohy a nedokázali se vzpamatovat.

Viviane Miedema hrála poprvé po 11 měsících poté, co v prosinci 2022 utrpěla zranění předního zkříženého vazu a nahradila Alessii Russo v přestávce, zatímco Beth Meadová získala cennější minuty mimo lavičku.

Arsenal zůstal po prvním vítězství v řadě v této sezóně na sedmém místě, dva body za prvními třemi. Mezitím Bristol City stále hledá své první body v této sezóně v lize.

Jak Arsenal porazil Bristol City

Arsenal převzal kontrolu nad hrou na Ashton Gate, jakmile se objevil rychlý vzorec útoku proti obraně. Caitlin Fordová, která se v Arsenalu objevila po 100. vystoupení, udeřila na blízkou tyč během pěti minut.

Katie McCabeová z Arsenalu zaznamenala další nádheru pro Gunners, když její střela z dálky dostala hosty nad Bristol City 1:0.



Maccabi pak z dálky skóroval a o sedm minut později dostal Arsenal do vedení, když brankář Bristol City Clarke nedokázal střelu levou nohou zneškodnit. Zdálo se, že Bristol City po minulé víkendové porážce 5:0 s Manchesterem City utrpí další zdrcující porážku.

Proti průběhu hry vyrovnal Bristol City po devíti minutách. Ference si možná vytvořil příliš mnoho prostoru a centr Jamieho-Lee Napiera směřoval do vzdálenějšího rohu. Brankář Arsenalu Manuela Zinnsberger se nezmohl na nic, protože jediný pokus Bristol City v zápase se vrátil z tyče.

Rachel Furnessová z Bristol City vytvoří hlavičku, aby vyrovnala věci pro Robins



Arsenal byl naštvaný a nedokázal znovu objevit intenzitu, se kterou začal zápas. Hosté si mysleli, že jim měla být udělena penalta, když byla Leah těsně před poločasem faulována při potyčce s Ellou Powellovou při rohovém kopu, ale rozhodčí Adewunmi Sonnii nesouhlasil.

Bristol City se ve druhém poločase drželo nízkého bloku a bylo nuceno přitlačit štěstí. Clarke nepřesvědčivě zblokoval střelu Viktorie Belové do cesty Maccabi, kterému kapitánka Bristol City Megan Connollyová odmítla určený gól.

Arsenal potřeboval trochu štěstí, aby prorazil v Bristol City, protože Maccabiho střela zasáhla Aspenovu hlavu, než si našla cestu kolem Clarka. Domácí se po druhém gólu Arsenalu nedokázali v utkání vzpamatovat.

Maccabi vstřelila svůj i druhý gól Arsenalu v zápase, protože její razantní střela zajistila Arsenalu vedení 2:1.



Meadovo představení po hodině vyvolalo u Ashton Gate jeden z největších jásotů noci. Mělo to téměř okamžitý účinek, ale jeho praskající hlava byla daleko.

Miedema šla do odstávky s rozhodnutými body a téměř zařídila gól svým prvním WSL dotekem po téměř roce, kdy Ford zachránil Napier na poslední chvíli poté, co byla zachráněna střela Meade.

Edival: Arsenal nekliká před brankou

Mluvil s ním trenér Arsenalu Jonas Edvall Sky Sports: „Myslím, že způsob, jakým jsme hráli ofenzivně, který byl velmi rozmanitý, byl velmi dobrý. Měli jsme na hřišti mnoho možností, jak na ně zaútočit.“

„Zavádění šancí na skórování ještě nezačalo. Měli jsme dnes dost šancí na vstřelení více gólů a nevyužili jsme je. Musíme to zlepšit.“

Ohledně bojů proti hloubce dodal: „Toto jsou tři po sobě jdoucí týmy, kterým jsme nyní čelili v rozestavení 5-4-1. Nejprve Liverpool, pak Aston Villa a dnes proti Bristol City. Přinejmenším je to problém.“ Pro nás hodně opakování, hodně tréninků proti tomuto stylu a tomuto obrannému bloku.

„V této sezóně to pro nás byl problém, vyvinuli jsme způsoby, jak proti tomu pracovat. Pokud se náš výkon zlepší, bude to jednodušší. Dnes jsme si toho vytvořili dost, ale neproměnili jsme dost šancí.“

„Nacházíme způsoby, jak je překonat a vytvářet příležitosti, a utvářet vztahy, na jejichž lepším řešení potřebujeme spolupracovat. Nyní musíme pokračovat v práci na využití příležitostí, když je dostaneme.“

O McCabeovi dodal: „Myslím, že to byl velmi silný výkon od Katie McCabe a zbytku týmu jako celku.

„To, co dostanete od Katie – samozřejmě je skvělá v rozehrávkách – ale také sbírá druhé míče, má skvělý úder z dálky. Pro nás je skvělé, že máme možnosti.“

Maccabi: Návrat Miedema a Mede je pro nás velmi speciální

Hráčka Arsenalu Kate McCabeová mluví s… Sky Sports: „Je to skutečná zásluha Bristolu, defenzivní disciplína, kterou dnes večer předvedli, pro nás byla někdy opravdu frustrující, byli opravdu vyrovnaní a bránili bednu opravdu dobře.

„Pro nás v těchto hrách je to všechno o umístění a klidu s míčem.

„Víme, že jsme dobrý fotbalový tým, ale musíme být ve správných pozicích, abychom to ukázali, a myslím, že jsme občas vypadali dobře. Myslím, že druhý poločas byl z tohoto pohledu pozitivnější. Naštěstí pro nás, samozřejmě góly přišly nakonec.“

Když se Miedema vrátila, dodala: „Pro Viv to byl opravdu výjimečný okamžik, během posledních několika měsíců tvrdě pracovala. Ona a Beth [Mead] Mít je zpět do týdne od sebe je pro tým velmi výjimečné.

„Na konci jsem jí řekl, že si myslím, že to bude značka Viv, protože do toho přivedla Beth a myslel jsem, že to Beth dokončí a bude to napsané ve hvězdách. Jsem si jistý, že tuto kombinaci uvidíme. několik příštích týdnů.“

Smith: V nadcházejících zápasech toho musíme hodně vzít

Trenér Bristol City Lorraine Smith hovoří pro Sky Sports: „Řekli jsme, že chceme být více než poloviční tým, a to se nám podařilo.“

„Bohužel to sešlo na pár sekund zatáček a to je ta část, se kterou je těžké se vypořádat.“

„Jsem opravdu spokojený s tím, jak bránili, a s postavou, kterou jsme ukázali, takže si z nadcházejících her můžeme hodně vzít.“

Dodala o nejlepším střelci Ference: „Je vynikající a vynikající ve vzduchu. Celý den dnes hrála skvěle, když dělala bloky na jednom konci a pokládala je na druhý konec.“

„Vynikající od ní, víme, že je ve své mysli vynikající a dnes to ukázala a jsem si jistý, že od ní bude víc.“

Co pak?

Po mezinárodní přestávce cestuje Bristol City do West Hamu v neděli 5. listopadu ve WSL; Výkop v 15:00. Arsenal hraje ve stejný den a vítá Manchester City v Meadow Parku; Odjezd je ve 12:30 hodin.