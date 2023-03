Brenda a Linda, česká aka herecká v tenise | Novinky z tenisu

Zdá se, že Fruhvirtovas rád hraje tenis v Indii. Šest měsíců poté, co současná světová 53. Linda Fruhvirtová (17) zvítězila na turnaji WTA Chennai Open 2022, se její mladší sestra Brenda (15) prosadila v neděli na ITF $40K Women’s Open v Bangalore.

Ačkoli koruna Chennai v září byla Lindiným prvním titulem na okruhu WTA a celkově čtvrtým titulem ve dvouhře, Brenda má jen za poslední rok na kontě osm vítězství na ITF Tour, nejvíce ze všech hráčů v této sezóně.

Je neuvěřitelné, že je to Brendin první rok jako profesionálka, v žebříčku WTA ve dvouhře je na 1095. místě na světě a podepsala se na 128. místě. Nicméně symptomy a otřes tu byly po celou dobu.

Její první vítězství bylo v Argentině v únoru loňského roku, kdy se stala 14letou šampionkou ITF ve dvouhře po boku takových jako Justine Henin a Anna Kournikovová. Následující týden se opět stala první 14letou dívkou v historii, která vyhrála tituly ITF ve dvouhře.

O šest měsíců později se Brenda, stále 14letá, stala nejmladší hráčkou, která vyhrála pět titulů ITF ve dvouhře. Právě v tomto období okusil mezi červnem a zářím pět zápasových výher. Když v říjnu přišel její osmý titul, Brenda klesla jen těsně za rekordem pro většinu ITF titulů získaných v sezóně (Arantxa Rus, 2019).

„Loňský rok mi dodal hodně sebevědomí. Byl to úžasný rok,“ řekla Brenda v chatu z Bangalore po vítězství. „Ale stejně v tenise je každý týden nový a každý zápas, který nevyhraješ, jsi zklamaný.“

Stejně jako její profesionální debutová sezóna na ni směřovala spoustu pozornosti a očí. Ten teenager to cítil. Je pozoruhodné, že se stal pátým nejmladším člověkem, který se kvalifikoval do hlavního tahu v Melbourne Parku, než prohrál v prvním kole na Australian Open 2023. První titul Indie v roce 2023 byl 9., takže to pro něj bylo trochu víc.

„Samozřejmě je na mě vyvíjen velký tlak. Ale říkám si: ‚Je mi ještě 15 let. Musím si soutěže víc užít.‘ Mám vysoký standard kondice, takže ode mě lidé očekávají věci.

Její starší sestra, bývalá juniorská světová dvojka, tam byla a udělala to. Když to Brinda viděla, následovala její příklad. Vlastně někdy. Rok poté, co Linda vyhrála titul v Les Petits Aus, ho v roce 2020 vyhrála 12letá Brenda a stala se nejmladší vítězkou prestižní světové juniorské soutěže U-14. Jakkoli tyto historické sesterské příběhy píší, čeští cítění o sportu nediskutují.

„Občas si dáváme nějaké rady. Ale o tenisu se moc nebavíme, pokud oba neproděláme nějaké problémy na turnaji nebo tak,“ řekla Brenda.

Sestry vyrůstaly v Praze a ve škole se věnovaly různým sportům, ale „tenis byl pro mě vždycky nejdůležitější sport“, i když to nikdo z jejich rodiny nedělal. „Ostatní sporty byly jen koníčky, zatímco tenis byl vždy něco, co jsme chtěli v budoucnu dělat,“ řekl, „a od mládí jsme z něj měli velké sny.“

Utvářet tento sen jim v posledních letech pomáhá Francouz Patrick Mouratoglou, který trénoval hráče jako Serena Williamsová a jehož akademie obě sestry trénovaly v Nice. „Patrick nám hodně pomáhá. Má spoustu zkušeností a je to velmi pracovitý a pozitivní člověk. Hodně pro mě znamená mít kolem sebe někoho, jako je on,“ řekla Brenda.

Brenda kolem sebe cítí humbuk, ale její cíle nejsou vznešené. „Chci se letos dostat do první stovky a hrát dobře na grandslamech. A z dlouhodobého hlediska být světovou jedničkou a vyhrát co nejvíce grandslamů.