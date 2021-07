IZU, Japonsko (AP) – Skutečná práce Jaqueline Mourao začala v okamžiku, kdy na Tokijských hrách dokončila blátivý závod na horských kolech.

Se sedmou olympijskou kvalifikací za sebou plánovala 45letá Brazilka okamžitě vyměnit kolo za brusle.

Plánuje soutěžit v běhu na olympijských hrách v Pekingu v únoru, což by ji přivedlo k vyrovnání třetí nejvyšší olympijské účasti jakéhokoli sportovce a rekordu někoho z její země.

„Za krátkou dobu dojde k rychlému obratu,“ řekl Murao, který skončil na 35. místě z 38 začátečníků v závodech na horských kolech v zalesněných kopcích jihozápadně od Tokia. “V březnu jsme přestali (lyžovat) a poté jsem v dubnu, květnu, červnu a červenci absolvoval trénink na horských kolech. Nyní se vracím k trénování svalů, abych získal tu základní sílu.”

Mourao, která se narodila v hornatém brazilském městě Belo Horizonte, debutovala v horské cyklistice na aténských hrách v roce 2004. Soutěžila také o čtyři roky později v Pekingu – ano, byla by také první atletkou v létě a zimní olympijské hry ve stejném městě v únoru – předtím, než jste deset let pryč od sportu.

Během této doby ztratila žena ze země s teplým počasím políbeným sluncem ve sněhu srdce.





Ačkoli začala bruslit ve věku 29 let, Morao se zamilovala do všeho, co mnoho jejích krajanů nenávidí. To jí umožnilo využít skutečnosti, že jen málo Brazilců se účastnilo zimních sportů a kvalifikovalo se na zimní hry 2006 v italském Turíně. Po čtyřech letech ve Vancouveru se vrátila, přidala do svého repertoáru fotografii a kvalifikovala se na běh na lyžích a biatlon v Soči, poté se vrátila na brusle na hry 2018 v Pchjongčchangu.

Není jedinou Brazilkou, která letos soutěžila na své sedmé olympiádě. V Tokiu dosáhli tohoto standardu také fotbalista Formiga, žokej Rodrigo Pessoa a námořník Robert Scheidet.

Po šesti měsících v Pekingu ale žádný z nich neplánuje soutěžit.

“Vrátil jsem se na horské kolo mnohem silnější poté, co jsem žil jako běžec na lyžích,” řekla Mourau, která v roce 2016 ve své domovské zemi nenastoupila na olympiádu. V té době se stále plně soustředila na bruslení.

Řekla: “Velmi mi to pomáhá, protože mi dává větší radost z jízdy. Předtím jsem byl na kole 12 měsíců v roce. Nyní v zimě lyžuji a s větší radostí se vracím na horské kolo. Takže on je také psychicky dobrý. “





Kanadský žokej Ian Miller překonal rekord s deseti olympijskými účastmi v roce 2012. Rakouský Hubert Raudschl se zúčastnil devíti letních her v plachtění, zatímco Afanasijs Kosmins v Sovětském svazu a Lotyšsku se účastnil plavby.

Žádný z těchto sportů ale nemá stejné fyzické požadavky jako skateboarding, protože uchazeči o medaile jsou ve svých přípravných zápasech obvykle dvacetiletými sportovci. Oba sporty vyžadují dokonalé technické dovednosti a schopnosti, ale také vyžadují obrovskou kardiovaskulární sílu a sílu nohou, které mají tendenci zaostávat, jak sportovci stárnou.

Pokud jde o cyklisty soutěžící v zimních sportech, existuje precedens.

Kateřina Neumanová soutěžila na šesti olympijských hrách v cyklistice a běhu na lyžích pro Československo a Českou republiku. Bulharka Evgenia Radanova a snad nejslavnější Kanaďanka Sarah Hughesová soutěžila v šesti závodech v cyklistice a rychlobruslení. Hughes získal dvě zlaté, jednu stříbrnou, dvě bronzové medaile v bruslení a dvě bronzové medaile v cyklistice.

Murau se liší v tom, že pochází z tropického podnebí, kde jsou teploty v létě v 80. letech, ale v zimě málokdy poklesne pod 60. roky. Sníh lze najít jen zřídka, a to pouze ve vyšších nadmořských výškách.

“Užívám si každý okamžik, protože vím, že to bude moje poslední olympiáda na horských kolech,” řekl Mourau, který má dvě děti, které jásají domů. “Cítím se šťastný a dokonalý. Byl jsem pryč na horském kole po dobu 10 let, mezi lety 2008 a 2018. A když jsem se rozhodl vrátit, stal jsem se mistrem Brazílie, získal jsem medaili na Panamerických hrách – a nyní, třešnička na dortu a moje kariéra končí olympiádou. “

