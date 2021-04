Brazílie žádá ženy „pokud je to možné“, aby odložily těhotenství kvůli variantám Covid

„Je-li to možné, měly by ženy těhotenství trochu odložit na lepší čas, aby mohly mít klidnější těhotenství,“ řekl v pátek brazilský ministr primární zdravotní péče Rafael Camara. „Nemůžeme to samozřejmě říci 42letým nebo 43letým, ale pro schopnou mladou ženu je nejlepší počkat,“ řekl během tiskové konference.

Podle Johns Hopkins University je Brazílie na druhém místě za Spojenými státy, pokud jde o úmrtí Covid-19, s 368 749 úmrtími a více než 13,8 miliony případů. Města po celé zemi byla těžce zasažena nedávným nárůstem případů a úmrtí Covid-19, který byl částečně poháněn novými variantami považovanými za vysoce nakažlivé a někteří Brazilci ignorovali preventivní opatření v sociální oblasti.

Země by mohla směřovat do horších časů díky kombinaci politického chaosu a nečinnosti, týmu odborníků na veřejné zdraví Tento týden varoval.

„V Brazílii byla federální reakce nebezpečnou kombinací nečinnosti a omylů, včetně propagace chlorochinu jako léčby navzdory nedostatku důkazů,“ tým vedený Marcií Castro z Harvard TH Chan School of Public Health, odborníci na univerzitě ze São Paula a jinde ve své zprávě zveřejněné v časopise Science.