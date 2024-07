Kanaďan Brad Gushue dosáhl v sobotu na dvě vítězství v úvodní den předkola mistrovství světa v curlingu mužů ve švýcarském Schaffhausenu.

V prodloužení porazil Čecha Lukase Klímu 9:8, v IWC Areně pak zvítězil 8:5 nad Němcem Markem Moskatewitzem.

„První den byl trochu matoucí, protože jste si nebyli jisti, co dostanete, když položíte koště na zem,“ řekl Joshi to je.“

Podívejte se, jak Joshu porazil Německo a zvýšil své skóre na 2:0 na mistrovství světa mužů v curlingu:

Joshi získal druhé vítězství Kanady v úvodní den mistrovství světa mužů v curlingu Kanaďan Brad Gushue porazil na světovém šampionátu mužů v curlingu Němce Marka Muskatowitze 8:5. Kanadský tým dosáhl druhého vítězství v řadě poté, co v průběhu dne porazil Českou republiku.

V úvodní remíze dokráčel k vítězství tým St. John’s ve složení Joshu, Mark Nicholls, EJ Harnden a Jeff Walker.

Kanada ovládla zápas s Německem poté, co v osmém zápase ukradla dva body a dostala se do čtyřbodového vedení. Moskatowitz na jeho závěrečném hodu razantně prostřelil brankáře a jedna ze střel potvrdila vyrovnání.

„To byl pravděpodobně jediný špatný míč, který hodil celou hru a naštěstí pro nás to vedlo ke dvěma krádežím. To by byl hřích, protože jsme hráli velmi dobře,“ řekl Joshue.

Turnaj otevřel dvěma vítězstvími také obhájce skotského titulu Bruce Mowatt. Joshi a Mowat se setkají v neděli.

„Teď, když máme lepší pocit na ledě, je lepší hrát proti některým větším týmům, abychom proti nim mohli hrát s trochu větší sebedůvěrou,“ řekl Gushue.

Podívejte se, jak L Joshuy otevírá zápas výhrou nad Čechy v prodloužení:

Kanaďan Joshuy zahajuje mistrovství světa mužů v curlingu vítězstvím v prodloužení Kanaďan Brad Gushue porazil v úvodním zápase mistrovství světa mužů v curlingu Čecha Lukase Klímu 9:8.

Mouat porazil jihokorejského Park Jong-duka 10-3 a později v průběhu dne stejným skóre porazil Američana Johna Schustera. Magnus Ramsfjell porazil Novozélanďana Antona Hooda 9:5 a Ital Joel Retornaz porazil Japonce Shinyu Abeho 6:4.

V prvním kole Schuster porazil Švýcara Jannika Schwalera 5-3, zatímco Švéd Niklas Edin porazil Nizozemce Woutera Gosgense 8-1.

„Byl to opravdu dobrý den, zvláště proto, že to byl dlouhý den,“ řekl Harnden. udělal v Briaru vpřed.“

Zápasy předkola budou pokračovat až do pátku, kde první a druhý tým postoupí přímo do semifinále, zatímco ostatní týmy, které se kvalifikují do vyřazovacích bojů, sehrají kvalifikační zápasy.

Medailové soutěže jsou naplánovány na 7. dubna. Kanada usiluje o první zlatou medaili od doby, kdy Joshuy vyhrál titul v Edmontonu v roce 2017.