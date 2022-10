Boston Bruins: Kontrolní linie vzkvétá

Boston Bruins zahájili svou sezónu dnes večer výhrou ve Washingtonu proti Capitals ve středu večer. Velkým příběhem této hry je návrat Davida Krejčího, který v minulé sezóně působil v zahraničí.

Vzhledem k tomu, že kapitáni Patrice Bergeron a David Krejčí s větší pravděpodobností odejdou na konci roku do důchodu, kolem této offseason bylo hodně rušno. Vzhledem k tomu, že tři klíčoví hráči mimo hru na delší dobu do začátku sezóny, mnozí přemýšleli, zda se Bruins letos vůbec dostanou do play off. Výkon ve středu večer ukázal, že Bruins dokážou držet krok, když se kluci zlepšují.

Bruins začali první třetinu žhavě. Nejprve Patrice Bergeron otevřel skóre gólem přesilovky v čase 7:58. Ustáli tlak a v 15. minutě přidal gólem David Pastrňák. Bruins kontrolovali první třetinu a ukázali, že nový hlavní trenér Jim Montgomery neztrácel čas a zrychlil tempo hry tohoto týmu.

Capitals ve druhém zpomalili a Boston toho dokázal využít, když Taylor Hall doklepl do odrazu a dostal se do vedení 3:0. Washington zaznamenal 2 nájezdy v řadě, aby snížil vedení na 1 a do třetího. Jake DeBrusk opustil zápas se zraněním horní části těla.

Bruins našli svou hru ve 3. a zvýšili své vedení brankami Davida Krejčího a Hammuse Lindholma, čímž zápas ukončili s konečným skóre 5-2. Brankář Linus Ullmark byl vynikající, zastavil 33 střel a několikrát se blýskl kůží. Pokud má dvojice Swayman-Ullmark další solidní sezónu, není důvod, proč by se s nimi nemělo počítat v boji o Jennings Trophy.

V závěrečném přípravném zápase musel trenér Bruins Jim Montgomery kvůli zranění otočit postupovou skupinu. Tak se zrodila česká sestava s českými spoluhráči Davidem Krejčím, Davidem Pastrňákem a novým útočníkem Bruins Pavlem Sachou. Bruins vítězí a česká lajna získává 8 bodů! Montgomery se rozhodl dát je dohromady, aby zahájili pravidelnou sezónu, a ve hře 1 se jim to povedlo ve velkém stylu. David Krejčí zaznamenal 3 body za gól a 2 asistence. Doufejme, že to uklidní všechny rezavé řeči. Krejčí byl konzistentní po celý zápas a pro Boston byl silou, se kterou se musí počítat.

Krejčího spoluhráč David Pastrňák předvedl fanouškům show, aby sezonu zahájil gólem a 3 asistencemi, celkem tedy 4 body. Pasta je tuto mimo sezónu volným hráčem a každý ví, že Bruins zaplatí za hvězdného křídelníka nejvyšší dolar. Velkou otázkou na mysli každého je, jak velký šek bude.

Bruins vypadali v určitých bodech zápasu trochu zrezivěle. To lze přičíst nové rychlosti, kterou systém Jima Montgomeryho běží. Očekávejte, že brzy chytnou vítr a na všechny zaútočí. Momentálně nejsou perfektní, ale pokud budou Bruins hrát častěji než dnes večer, měla by to být zábavná sezóna, kdy budou všichni zdraví. Většina děr ve hře Bruins dnes večer bude opravena časem a přidáním chybějících hráčů Brada Marchanda, Charlieho McAvoye a Matta Krzelczyka.