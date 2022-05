Boom fitness trackerů nevede k větší aktivitě

Poznámka editora: The Conversation je nezávislý, neziskový zdroj zpráv, analýz a komentářů od akademických odborníků.



Celosvětový prodej fitness trackerů vzrostl ze 14 miliard USD v roce 2017 na více než 36 miliard USD v roce 2020. Fenomenální úspěch těchto zařízení znamená, že stále více lidí vidí určitou hodnotu ve sledování počtu kroků, které udělají, a létání po schodech. ., více než kdy jindy. Čas strávený sezením a spálené kalorie.

Výrobci těchto zařízení jistě chtějí, aby spotřebitelé věřili, že sledování kondice nebo chování souvisejícího se zdravím je bude motivovat ke zvýšení úrovně aktivity a ke zdravějšímu.

Naše analýza výzkumu publikovaného za posledních 25 let naznačuje opak.

Jsme profesory kineziologie – vědy o kinematice lidského těla – na Boise State, University of Tennessee a University of North Florida. Abychom zjistili, zda a jak se fyzická aktivita změnila v letech od doby, kdy se fitness trackery staly populárními, analyzovali jsme více než dvě desetiletí výzkumu z několika průmyslových zemí – všechny provedené před pandemií COVID-19.

Náš systematický přehled dat z osmi vyspělých zemí světa ukazuje, že navzdory výraznému nárůstu prodeje fitness trackerů se fyzická aktivita od roku 1995 do roku 2017 snížila. Navíc jsme zjistili, že se nejednalo o jediný efekt v jedné nebo dvou zemích, rozšířený trend.

hledat recenzi

Abychom provedli studii, nejprve jsme hledali publikovaný výzkum, který sledoval fyzickou aktivitu, jako je chůze, domácí aktivity nebo cvičení během dne. Chtěli jsme studie, které získají „dva snímky“ denní aktivity populace, s měřeními oddělenými alespoň jedním rokem.

Našli jsme 16 studií z osmi různých zemí, které tato kritéria splnily: Kanada, Česká republika, Dánsko, Řecko, Japonsko, Norsko, Švédsko a Spojené státy americké. Studie byly provedeny v letech 1995 až 2017.

Je důležité poznamenat, že tyto snímky nesledovaly konkrétní osoby. Místo toho sledovali vzorky lidí stejného věku. Například jedna japonská studie fyzické aktivity mezi dospělými ve věku 20 až 90 let sbírala data každý rok po dobu 22 let od lidí v každé věkové skupině.

Vědci sledovali fyzickou aktivitu účastníků pomocí různých nositelných zařízení, od jednoduchých počítadel kroků – krokoměrů – až po složitější monitory aktivity, jako jsou akcelerometry.

Studijní skupiny sahaly od velkých, celostátně reprezentativních vzorků čítajících desítky tisíc lidí až po malé vzorky několika stovek studentů z několika místních škol.

Po identifikaci výzkumných studií jsme pro každou studii vypočítali „velikost účinku“. Velikost efektu je způsob, jak upravit data, aby bylo možné porovnávat „jablka s jablky“. Pro výpočet velikosti účinku jsme použili data ze studií. Zahrnují průměrnou fyzickou aktivitu na začátku a na konci každé studie, velikost vzorku a míru rozptylu ve fyzické aktivitě. Pomocí techniky zvané metaanalýza nám to umožnilo spojit výsledky všech studií a přijít s obecným trendem.

Zjistili jsme, že celkově výzkumníci zdokumentovali poměrně konzistentní pokles fyzické aktivity s podobným poklesem v každé zeměpisné oblasti au obou pohlaví. Celkově pokles fyzické aktivity jednotlivce činil v letech 1995 až 2017 více než 1100 kroků za den.

Naším nejpozoruhodnějším zjištěním bylo, jak prudce poklesla fyzická aktivita u dospívajících ve věku 11-19 let – téměř o 30 % – v rozmezí jedné generace. Když jsme například porovnávali studie uvádějící fyzickou aktivitu ke krokům za den, zjistili jsme, že celkový počet kroků za den za dekádu se snížil v průměru o 608 kroků za den u dospělých, 823 kroků za den u dětí a 1 497 kroků za den u dospívajících.

Naše studie se nezabývá tím, proč se fyzická aktivita za posledních 25 let snížila. Studie, které jsme zkoumali, však zmiňovaly některé přispívající faktory.

Více koukání na obrazovky, méně chůze nebo jízdy na kole

Mezi dospívajícími byla nižší fyzická aktivita spojena se zvýšeným vlastnictvím a používáním chytrých telefonů, tabletů, videoher a sociálních médií.

Například ve Spojených státech se čas, který teenageři tráví u obrazovek, dramaticky zvýšil, z pěti hodin denně v roce 1999 na 8,8 hodiny denně v roce 2017.

Ve škole většina fyzické aktivity, kterou dospívající tradičně vykonávají, pochází z hodin tělesné výchovy. Změny ve frekvenci hodin tělesné výchovy během studijního období však nejsou konzistentní a v jednotlivých zemích se liší.

Všechny tyto faktory mohou pomoci vysvětlit pokles fyzické aktivity, který jsme pozorovali v naší studii.

Kromě toho do školy nebo do práce chodí pěšky nebo na kole méně dospělých a dětí než před 25 lety. Například na konci 60. let jezdila většina amerických dětí ve věku 5 až 14 let na kole nebo pěšky do školy. Od té doby byla tato „aktivní doprava“ z velké části nahrazena cestami autem. Cestovní sazby školním autobusem nebo veřejnou dopravou se příliš nezměnily.

Proč tedy používat fitness tracker?

Pokud tedy úroveň fyzické aktivity klesla ve stejnou dobu, kdy se popularita sledování fitness zvýšila, proč jsou tyto nástroje užitečné?

Fitness trackery mohou pomoci zvýšit povědomí lidí o jejich každodenní fyzické aktivitě. Tato zařízení jsou však pouze částí řešení problému sedavého způsobu života. Jsou facilitátory, nikoli hybateli změny chování.

Když se fyzická aktivita člověka sníží, otevírá to dveře k nižší úrovni celkové kondice a dalším zdravotním problémům, jako je obezita nebo cukrovka. Na druhé straně má fyzická aktivita významný pozitivní vliv na zdraví a pohodu. Prvním krokem ke zvýšení aktivního pohybu je jeho měření, což tato zařízení umí. Úspěšné zvýšení celkové fyzické aktivity jednotlivce však vyžaduje několik dalších faktorů, jako je stanovení cílů, sebekontrola, pozitivní zpětná vazba a sociální podpora.

Tento článek je se Scottem A. Conger, Boise State University; David Bassett, University of Tennessee, a Lindsey Toth, University of North Florida Znovu publikováno z The Conversation pod licencí Creative Commons. Přečtěte si původní článek tady.