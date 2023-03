Bohatá Česká republika (28. února 2023)

K 28. únoru 2023 je Renata Kelnerová nejbohatším mužem v České republice s odhadovaným čistým jměním 16,3 miliardy USD.Následuje Karel Komárek (2. místo, 7,5 mld. USD), Radovan Vittek (3. místo, 5,6 mld. USD); a Daniel Krytinski (č. 4, 5,2 miliardy dolarů).

Andrej Babiš je pátý nejbohatší člověk v České republice s majetkem v hodnotě 4,0 miliardy dolarů. Pavel Tičák je šestý s osobním jměním 3,6 miliardy dolarů, následuje Pavel Baudis s 2,7 miliardy dolarů. Eduard Kučera je s čistým jměním 1,5 miliardy dolarů na 8. místě. Marek Duspeva (1,5 miliardy dolarů) je na devátém místě mezi 10 nejbohatšími lidmi v České republice.

Seznam miliardářů v České republice 2023

Renata Kelnerová a rodina: 16,3 miliardy dolarů Karel Komárek: 7,5 miliardy dolarů Radovan Vittek: 5,6 miliardy dolarů Daniel Krytinsky: 5,2 miliardy dolarů Andrej Babiš: 4,0 miliardy dolarů Pavel Tyčák: 3,6 miliardy dolarů Pavel Baudiš: 2,7 miliardy dolarů Edward Kučera: 1,5 miliardy dolarů Marek Duspěva: 1,5 miliardy dolarů

