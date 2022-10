Bogota a New York spolupracují na podpoře 24hodinové ekonomiky

Bogota A New York Spuštění 24hodinové městské sítě prostřednictvím platformy City Possible společnosti Mastercard s cílem zajistit, aby globální městské ekonomiky byly dynamické ve dne i v noci.

Bogota, KolumbieA 21. října 2022 /PRNewswire/ – Kancelář starosty Bogota (Kolumbie) a kancelář starosty New York City(Spojené státy americké), společně oznámili spuštění 24-Hour City Network ve spolupráci s City Possible, iniciativou společnosti Mastercard. Globální síť umožní vůdcům měst a všem, kdo mají zájem, sejít se a sdílet své zkušenosti s cílem propagovat inovativní řešení, která řeší výzvy, kterým města čelí v noci, a zajistit, aby světové městské ekonomiky fungovaly 24 hodin denně.

Alfredo BatemanMinistr hospodářského rozvoje Bogotapodepište se „Bogota Participace představuje příležitost k posílení strategií a akcí zaměřených na internacionalizaci, umístění, posílení a spolupráci s městem.“ Jak bylo zdůrazněno „Skutečnost, že město má ekonomickou aktivitu 24 hodin denně, se promítá do zvýšení produktivity, která posiluje ekonomiku a z dlouhodobého hlediska přinese obrovské výhody všem.“

„Neexistuje jediné řešení, které by řešilo ekonomické, bezpečnostní a společenské výzvy New York City Různorodé čtvrti. Aby každý region prosperoval, potřebuje inovativní, citlivou a kulturně kompetentní politiku,“ Řekl Oscar J. Romero Jr. Ředitel pro inkluzivní inovace a mezinárodní spolupráci Úřadu pro technologie a inovace v New Yorku. . přidal „Síť 24/7 City Network vytvoří příležitosti pro místní, státní a federální vládní úředníky z celého světa ke spolupráci, sdílení jejich pracovních zkušeností a nakonec vytvoří podmínky pro naše nejzranitelnější komunity, aby si v noci užívaly své čtvrti spravedlivě a bezpečně. “

City Possible se od svého založení v roce 2018 rozrostlo z 16 zakládajících členů na více než 330 světových měst a nadále roste. Nedávno přivítal nové členy jako Praha, Česká republika; BirminghamA spojený stát; A jsme uvnitř Brazílie; Stejně jako mnoho průmyslových partnerů a multilaterálních hráčů, včetně Honeywell a Motorola, mezi ostatními.

Jak bude fungovat 24hodinová síť města?

Pro úspěšný 24hodinový rozvoj města je důležité integrovat všechny fáze městského života. síť (led Bogota A New York City) na aspekty, jako je doprava, infrastruktura, bezpečnost, mobilita, rasová rovnost, noční život a ekonomická aktivita.

Síť, která se skládá z více než 35 měst z celého světa jako např New YorkA LondýnA SydneyA SydneyA New York CityNew York City, Londýn, SydneyA Mexico City, Mexiko město, TegucigalpaA Singapurkaždé tři měsíce prostřednictvím řady virtuálních setkání a workshopů pořádaných City Possible.

Výsledky těchto setkání budou zveřejněny ve formě pokynů, doporučení a řady studií, které se zaměří na zlepšení 24hodinové práce města, které budou k dispozici prostřednictvím úplné zprávy, která bude zveřejněna do konce roku 2022.

Ve své vedoucí roli, Bogota Byl hlavním hráčem při utváření mezinárodní pracovní skupiny a rozhodoval nejen o tématech, kterými se budou jednotlivé kulaté stoly zabývat, ale také o hostech, kteří každou z aktivit doprovázejí.

