Boeing Starliner se vrací z vesmírné stanice

NASA a Boeing CST-100 Starliner ve středu přistály v Novém Mexiku.

Přistáním byl dokončen bezpilotní orbitální letový test kosmické lodi 2 (OFT-2) k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS).

Kapsle se vrátila padákem na Zemi asi čtyři hodiny po opuštění laboratoře na oběžné dráze.

NASA uvedla, že mise Boeing Starliner Byl to „kritický krok při ověřování výkonnosti systémů Boeingu“ a že OFT-2 „přivádí národ o důležitý krok blíže k tomu, že má dva unikátní systémy pro přepravu lidí pro přepravu astronautů na az vesmírné stanice z americké půdy“.

SpaceX Elon Musk Je již pevným vůdcem, který od roku 2020 vypouští astronauty – a turisty – do vesmíru.

„Program komerčních posádek NASA a náš průmyslový partner, Boeing, dnes udělali významný a úspěšný krok na cestě k umožnění více lidských vesmírných misí na Mezinárodní vesmírnou stanici na americké vesmírné lodi z americké půdy,“ uvedl administrátor NASA Bill Nelson v prohlášení. .

„Poslání OFT-2 představuje sílu spolupráce, která nám umožňuje inovovat ve prospěch lidstva a inspirovat svět prostřednictvím objevů. Tento zlatý věk vesmírných letů by nebyl možný bez tisíců jedinců, kteří vytrvali a vlili svou vášeň do tento skvělý výkon.“

„Jsem nesmírně hrdý na obětavost a vytrvalost, kterou prokázal tým NASA, Boeing a ULA, která vyvrcholila úspěšným dokončením Druhý orbitální letový test Starlineru Od začátku do konce to řekl Steve Stitch, ředitel programu NASA Commercial Crew Program, v prohlášení. „Během tohoto procesu Starliner poskytl obrovské množství cenných dat, která nadále vyhodnocujeme v našem úsilí dodat plně funkční vesmírné plavidlo připojené k internetu pro cesty posádky na vesmírnou stanici, jakmile to bude bezpečné.“

Letové zkoušky začaly 19. května. Starliner byl vypuštěn na raketě ULA Atlas V. Z vesmírné stanice Cape Canaveral na Floridě. V pátek zakotvila u Mezinárodní vesmírné stanice, načež tam astronauti testovali komunikační a počítačové systémy Starlineru a nesli zásoby.

Boeing zrušil svůj první pokus o dosažení vesmírné stanice v roce 2019 po softwarových chybách. Problém byl vyřešen loni v létě, ale opotřebené ventily zmařily druhý pokus.

Po přezkoumání dat z NASA a Boeingu z tohoto testovacího letu budou týmy pokračovat v plánech pro Starliner a jeho další misi a otestovat let posádky na vesmírnou stanici.

K této zprávě přispěla agentura Associated Press.