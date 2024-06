Nováčci evropského šampionátu Gruzie remizovali v sobotu s Českou republikou 1:1 a překvapivě se ujali vedení po penaltě George Mikautadzeho, než vyrovnali zásluhou Patrika Schicka.

Přestože by Gruzie byla hrdá na to, že by si zajistila první bod na velkém turnaji proti týmu o 40 míst výše než oni, mohlo to být lepší, protože náhradník Saba Lubjanidze promarnil slavnou příležitost vyhrát zápas po smrti.

Oba týmy mají jeden bod ze dvou zápasů a potřebují vyhrát svůj poslední zápas ve skupině F, aby se kvalifikovaly do vyřazovací fáze v Německu.

V napínavém utkání na hamburském Vokelsparkstadion poslal Mikautadze ve čtvrté minutě poločasové přestávky po přihrávce Rubena Hranáce z pokutového kopu českého brankáře Jindřicha Staňka špatným směrem.

Druhý gól, který na turnaji vstřelil 23letý Mikautadze, poslal bíle oděné gruzínské fanoušky do vytržení.

Po ovládnutí Čechů to bylo proti běhu hry, Čech předvedl dva dobré zákroky, Václav Černý držel míč, když se zdálo snazší skórovat, a Adam Hložek měl neuznaný gól za hru rukou.

Zasloužené vyrovnání ale v 59. minutě vstřelil Čech, který po odražené hlavičce Ondreje Lingera z rohového kopu od tyče napálil míč.

Čech, který se na posledním evropském šampionátu dělil o rekord nejlepšího střelce s pěti góly, byl znepokojen nadcházejícím zápasem České republiky proti Turecku a krátce po vstřelení branky odkulhal.

„Samozřejmě 1:1 pro nás nestačí, byli jsme lepší, měli jsme víc šancí,“ řekl Čech, jehož gól proti Milanu Barošovi se stal se šesti nejlepším střelcem Čechů na mistrovství Evropy. góly „První poločas, pak přišel pokutový kop.“

„Nakonec jsme byli schopni vyrovnat, postupovali jsme k nim, ale nedokázali jsme vstřelit druhý gól a udělali jsme hloupou chybu a mohli jsme prohrát.“

Stejně jako v úvodním zápase proti Turecku Gruzie spoléhala na silnou obranu a protiútoky proti Čechům, kteří měli 55% držení míče a dali 26 pokusů na branku.

Linger řekl: „Dnes jsme měli trochu smůlu. Měli jsme šance vyhrát, ale nakonec jsme dokázali remizovat a bod by nakonec mohl znamenat kvalifikaci. Nezbývá nám nic jiného, ​​než Turky porazit.“

Pro Gruzii byl hrozbou křídelník Hvicha Kvaratskhelia, kterého fanoušci ve srovnání s argentinskou legendou Diegem Maradonou přezdívali „Kvara Donna“, zatímco Anzor Mkvabishvili promarnil obrovskou šanci dostat Gruzii do vedení 2:0.

Jenže právě Lobjanidze bude mít bezesné noci poté, co promeškal svou velkou šanci před hlavní gruzínskou fanouškovskou sekcí zapsat se do historie.

Namísto střely do jednoho z prostorů na obou stranách brankáře Staňka se mírně opřel a míč šel nad břevno. Lobzhanidze padl několik sekund po závěrečném hvizdu šokem na kolena a jeho spoluhráči ho utěšovali.