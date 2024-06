bne IntelliNews – Slovenský kabinet kritizuje českou policii kvůli nečinnosti kvůli online komentářům proti Ficovi

Slovenský kabinet přežil v polovině května pokus o atentát kvůli nečinnosti české policie kvůli online komentářům na adresu slovenského populistického premiéra Roberta Figa.

„Neslušné a neupřímné schválení pokusu o atentát na slovenského premiéra Roberta Fica českou policií bylo bohužel vnímáno jako svoboda projevu, ale informovaly nás o tom občané obviňující Ukrajince z tohoto nepochopení svobody. expozice,“ stojí v prohlášení slovenské vlády.

Česká republika a Slovensko byly do roku 1993 jedinou zemí a oba jazyky jsou si vzájemně srozumitelné. Obě země udržují velmi úzké vztahy, ale od říjnového zformování Ficovy levicově-pravé vlády se objevilo napětí, zejména kvůli rozdílným postojům obou vlád k rusko-ukrajinské válce. To vedlo na českou stranu V březnu pozastavila rituál pravidelných společných zasedání vlády.

Slovenská vláda ve svém prohlášení kritizovala českého premiéra Petra Fialu za to, že neprojednal obnovení společných zasedání kabinetu obou vlád. Oznámil to slovenský úřad vlády ČTK To považovalo jeho prohlášení za neuctivé.

„Poklidný postoj vlády Slovenské republiky k válce na Ukrajině nemůže být překážkou suverénního postavení Slovenské republiky a rozvoje česko-slovenských vzájemných vztahů,“ uvedla slovenská vláda.

Poslední rozruch nastal, když Prahu po své inauguraci 15. června navštívil nový prezident Peter Pellegrini. Již tradičně vrcholní představitelé každé země absolvují svou první oficiální zahraniční návštěvu sousedních zemí. Pellegriniho v prezidentské kampani podpořila Ficova levicová strana Smar a on v souhlasu s nestranickou tradicí prezidentského paláce pozastavil své členství ve středolevém Hlasu, hlavním Smarově spojenci ve vládní koalici.

Pellegrini na tiskové konferenci v Praze řekl, že nemůže soudit českou policii, a dodal, že „chápe odezvu slovenské politické scény. […] Česká strana nepřistoupí k tak drastickým opatřením jako slovenská.

Ficov kabinet od převzetí moci loni na podzim zavedl rozsáhlé personální změny na ministerstvu vnitra, policii a dalších veřejných institucích. A z uchopení moci byly obviněny nevládní organizace a liberální média v Česku a na Slovensku.

Informovala o tom česká policie ČTK Nereaguje na politické názory, stojí v prohlášení s tím, že „jsme v našich procesech přísně vázáni trestním zákonem a trestním zákoníkem, jejichž ignorování si neumíme představit“.

Smirnovi zákonodárci krátce před cestou odsoudili českou policii v samostatných komentářích.

„Je naprosto správné psát o Robertu Figovi, který měl podle české policie zastřelit prase. Jsem vyděšený a zklamaný z toho, kam jsme se to dostali. V české policii se to začíná politizovat, a to je smutné,“ dodal. Řekl to slovenským médiím Tibor Caspar, zákonodárce Smeru a bývalý šéf slovenské policie.

Casper čelí na Slovensku kriminálnímu vyšetřování zločinecké sítě, kterou řídí jeho bratranec a slovenský oligarcha Norbert Bodor. Figův kabinet vyvolal pozdvižení, když zrušil úřad zvláštního prokurátora, který dohlížel na vysoce sledované kriminální případy týkající se mnoha zákonodárců Smear a podnikatelů se stranickými vazbami.

Poslanci Smeru kritizovali českou policii a reagovali na online prohlášení českého krajně pravicového politika Jindřicha Rajchlina, který stojí v čele mimoparlamentní strany PRO, a zveřejnili odpověď české policie.

Policie Rajchulovi napsala, že „příspěvek kriticky prozkoumala“ s ohledem na „tenkou hranici mezi svobodou projevu a potenciálním jednáním, které tuto hranici překračuje“ a že „v tomto případě šlo pouze o osobní vyjádření uživatele“. Veřejná síť je diskusní fórum na internetu, které podléhá svobodě projevu zakotvené v čl. 17 Listiny základních práv a svobod.

Rajchl, který je rovněž právníkem, reakci zveřejnil minulý týden na své facebookové sociální síti a označil ji za „směšnou“.