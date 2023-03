bne IntelliNews – Český ministr spravedlnosti pod tlakem na rezignaci kvůli vměšování do brněnského procesu s Croftem

Zástupci České pirátské strany vyzvali k rezignaci ministra spravedlnosti Pavla Blažka. On a jeho straničtí kolegové z ODS ho vyzvali k rezignaci poté, co se objevily další informace o jeho formálním zapojení do korupčního případu, který vyšetřuje policie.

Začátkem tohoto týdneOnline tisková zpráva Seznam Zpravy Blažek si za poslední měsíc vyžádal od státních zástupců čtyři žádosti o informace v souvislosti s korupční aférou s nakládáním s majetkem města Brna, ve které byl on a straničtí kolegové vyšetřováni nebo vyslýcháni policií. Od nástupu do funkce v prosinci 2021 Blažek podal devět žádostí o informace od státních zástupců.

„Četnost se mi nezdá vhodná – otázku vhodnosti však musí vyhodnotit ministr,“ citoval nejvyššího státního zástupce Igora Stříše. Seznam Zpravy.

Několik členů Pirátské strany, včetně dvou poslanců Evropského parlamentu, dalo jasně najevo, že Blaček musí odstoupit. Pirátská strana je nejmladším a nejliberálnějším členem pětistranné středopravé koaliční vlády.

„Zásahy ministra Blažka v přímé kauze, kdy jsou on a jeho straničtí kolegové podezřelí, připomínají praktiky autoritářských vlád v Maďarsku a Polsku, rozhodně ne na demokratickém Západě, kam ODS patří,“ napsal pirátský europoslanec Mikuláš Beksa. „Blažek potřebuje převzít odpovědnost a odstoupit,“ řekl.

Marketa Gregorová, stranická a EP kolegyně Pexy, na Twitteru uvedla, že „je na místě přiznat, že i ministr z demokratické strany selhal v demokracii“ a „Pavel Blaček by měl odstoupit“.

Agentuře to řekl šéf Pirátské strany a Blažkův ministerský kolega Ivan Bartoš Novinki Své jednání ve svých zájmech Plešek vysvětluje v brněnské aféře tím, že chce „veřejnosti dokázat, že on není ten vyvolený“.

Proti Blačkovu jmenování do čela ministerstva spravedlnosti protestovala česká pobočka protikorupční nevládní organizace Transparency International (TI). Premiér Peter Fiala poprvé zveřejnil složení svého kabinetu v roce 2021, argumentoval tím, že po volbách v říjnu 2021 bude kvůli svému zapojení do brněnských skandálů čelit střetu zájmů. Kritici také tvrdili, že Blažek postrádal kriminální minulost, kterou vyžaduje ministr spravedlnosti.

TI nyní uvedla, že Blažkova situace není „neobvyklá“ po jmenování ministryně spravedlnosti Marie Benešové v roce 2019 za předchozí vlády pod vedením ANO, což vyvolalo největší masové protesty v zemi od pádu komunismu v roce 1989. .

„Ministr Blašek aktivně využívá své veřejné funkce k zasahování do případu jeho a členů ODS, politické strany, v jejímž čele stojíte. Již dříve jste ostře kritizoval podobné chování předchozí ministryně Peňasové v kauzách spojených se stranou ANO,“ stojí v dopise TI Fiala. Zveřejněno na svých webových stránkách.

Fiala byl nucen 1. března hájit svého kabinetního kolegu a stranického spojence. Fiala řekl, že Blažek „přesvědčivě“ dokázal, že nezasahoval. „Otázky ministra Blažka v kauze takzvané Birnovy aféry se netýkají členů ODS a jakýkoli dotaz ministra spravedlnosti nelze interpretovat jako vměšování,“ řekl Fiala ČTK. .

Mluvčí kabinetu Václav Smolka se Blažka zastal s tím, že ministerská funkce ho zavazuje klást otázky státním zástupcům a že nebyl přímo potvrzen jako podezřelý z brněnských korupčních skandálů.

Blažek to sám řekl Seznam Zpravy Reaguje na podané interpelace zákonodárců, což ho jako ministra spravedlnosti zavazuje reagovat včas. Blažek řekl: „Já dotazy nepokládám, ale zastupitelé ano,“ a dodal, že „dotazy přeposílám, abych splnil svou ústavní povinnost na otázky odpovědět.“

Kolegové zákonodárci z ODS Ivan Adamec a Ivan Král podali intervence v únoru. Seznam Zpravy.

Investigativní reportér Lukáš Valáček Seznam Zpravy Blaček, který si běžně udržuje tichý profil, v rozhovoru pro Český rozhlas 2. března naznačil, že se přes Twitter vyjadřoval nepravidelně. „Jsme v situaci, kdy pan Blažek pořádně nevysvětlil. Zatím nevysvětlil svůj nejlepší zájem na tomto konkrétním případu brněnských městských bytů,“ řekl Valášek Českému rozhlasu.

Blažek vede jihomoravskou pobočku pravicové ODS se sídlem v krajském městě Brně, do které Fiala vstoupil. Celkem tři místní straníci a komunální politici – Otakar Bradáč, Robert Kerndl a brněnská primátorka Markéta Vaňková – vyšetřovala nebo vyšetřuje policie, všichni tři v minulosti pracovali pro Blažkovu advokátní kancelář.

Všichni dosavadní premiéři ODS byli uprostřed svrženi Korupční skandályA strana byla v minulosti proslulá hlubokou korupcí, zejména v hlavním městě Praze.