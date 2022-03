Blog Classic Heritage: Jacob Bryson

Jsem vzrušený. Zejména hrát proti Torontu a být v Kanadě. Budu tam mít taky rodinu a bude to zábava. Všichni muži jsou nadšení. Konečně je to tady. Všichni jsme na to čekali a už nějakou dobu je zakroužkovaný v našem kalendáři.

Minulý týden jsme hráli proti Torontu, takže si myslím, že by to měl být dobrý zápas. Po tom, co jsme je porazili v posledním zápase, budou evidentně silní a oni nás porazili na začátku sezóny. Poslední dobou hrajeme hokej opravdu dobře. Myslím, že budou hledat odvetu a my vyjdeme silní, ale pokud se budeme držet naší hry, musíme být úspěšní. Myslím, že je skvělé vyhrát ve čtvrtek proti Vegas. V této hře máme velkou dynamiku. Viděli jsme, jak umíme hrát a jak můžeme být dobrý tým.

Tento víkend je v našem pokoji hodně vzrušení. Můžete se trochu obléknout, jak jste v minulosti viděli rozdíl. Tohle je vždycky zábava. Je to úplně jiný zážitek, hrát to venku, snad bude dobré počasí. To je další věc. Myslím, že trénink by byla zábava, jen abych se dostal na led. Bude zima, ale bude to velmi zajímavé.

Už se moc těším, až to všechno budu vstřebávat a užívat si ten zážitek. Máme rodinné lyžování. Tohle je vždycky zábava. Moje rodina je nadšená, že může přijít a jít na snowboard s tolika dalšími kluky. Myslím, že pro ně i pro ostatní to bude skvělý zážitek, když budou vaše děti bruslit. A právě hra samotná, je to hra NHL, na žebříčku záleží, takže se neliší, ale zároveň je to pro každého zábavný zážitek. Pro náš tým je to skvělá příležitost hrát dobře a podávat dobré výkony. Zjevně to bude v televizi a bude tam hodně fanoušků, takže doufejme, že budeme mít dobrou hru.

Hrál jsem ve Frozen Fenway v roce 2017, když jsem byl na Providence College. Tohle byla zábava. Když jsme hráli, led nebyl tak dobrý, ale byla to dobrá zkušenost. Bylo to trochu jiné než hrát baseballový zápas. Mám pocit, že bylo těžké sledovat tolik fanoušků. Nikdy předtím jsem nebyl na stadionu CFL, takže si nejsem jistý, jak to tam vypadá, ale myslím, že by to bylo mnohem lepší místo a zážitek.

Měl jsem na dvoře kluziště. Můj táta vždycky odvedl opravdu dobrou práci, když to vychoval. Můj bratranec Mitch Vandy Somple, který hraje za tým Bridgeport Islands, jsme tam vždy šli po hlavě, jeden na jednoho. Pak mám taky bratříčka, takže jsme tam po škole vždycky trávili hodiny každou noc. Byla to zábava a při venkovním lyžování mi to přinese spoustu vzpomínek.