Bitcoin Beach generuje affiliate – Bitcoin Magazine: Bitcoinové zprávy, články, grafy a průvodci

Jako bývalý obyvatel Venezuely ví Joseph Dvořáček něco o inflaci, špatném ekonomickém řízení a nebezpečí fiat měn.

To je důvod, proč patřil mezi nejnadšenější průkopníky nového ekosystému bitcoinových plateb, který se objevil v této úrodné jižní oblasti Kostariky známé jako Costa Ballina (Pobřeží velryb).

Dvořáček, 71letý Čech, který prodává řemeslný chléb se svou venezuelskou manželkou na místních potravinových trzích, řekl, že nyní dělá asi 25 % svých tržeb prostřednictvím své nové peněženky Bitcoin Jungle. Kromě toho, že mu dává možnost vydělávat bitcoiny, říká, že největší výhodou jejich používání je ušetřit až 8 % poplatků, o které přichází prodejem kreditních karet.

„Bylo to fantastické,“ řekl Dvořáček, který žije ve Venezuele 20 let. „Většina z nás, kteří používáme bitcoiny, nyní nechává stroje na kreditní karty doma,“ dodal s odkazem na kolegy hawkery.

Rozvoj bitcoinové džungle v tomto regionu znamená, že Salvador již není jediným místem ve Střední Americe, kde si můžete koupit bitcoinovou kávu, než vyrazíte na pláž. Ve skutečnosti se s tím v dnešní době v tomto koutu Kostariky dá udělat hodně.

Nedávný pátek v Dominical City přijímalo bitcoiny přes tucet prodejců včetně Dvořáčka. Pár minut chůze po Main Street byla oranžová plastová nástěnka na bitcoiny vystavena také v Mono Congo (Křičí opice), oblíbené snídaňové a obědové kavárně. Nedaleká lékárna nedávno začala brát bitcoiny, stejně jako spousta restaurací a dalších touroperátorů v Uvitě, 15 minut jízdy jižně od Dominicalu.

Celkem se do projektu Bitcoin Jungle od jeho spuštění před zhruba šesti měsíci přihlásilo asi 50 pouličních prodejců a 20 kamenných podniků. Aplikace Peněženka měla přibližně 1 500 stažení a 1 000 aktivních uživatelů měsíčně.

Projekt je ukázkovým příkladem toho, jak rodná bitcoinová pláž El Zonte v El Salvadoru – která předznamenala loňské rozhodnutí této země legálně platit bitcoiny – podněcuje organický růst v místních bitcoinových ekosystémech jinde ve světě. Poskytuje také další důkazy o tom, že bitcoin může být efektivní a prospěšný platební systém – něco, co dlouholetí skeptici odmítli kvůli pomalé rychlosti transakcí a relativně vysokým nákladům.

Stejně jako projekt El Zonte běží peněženka Bitcoin Jungle na Layer 2 Lightning Network, díky čemuž jsou transakce mnohem rychlejší a levnější, než by byly na základním bitcoinovém blockchainu. Jedná se o vidlici původní peněženky Bitcoin Beach, která byla vytvořena pomocí open source vývojářské platformy pro bitcoiny Galoy, ale přidala funkce, jako je mapa GPS zobrazující místa, kde jsou přijímány bitcoiny, a možnost platit za Near Field Communication (NFC).

Richard Scotford, 50letý bývalý obyvatel Hongkongu, který je aktivní v prodemokratickém hnutí v tomto regionu, přišel s nápadem na bitcoinovou džungli, když se svou ženou pokračovali v plánech na spuštění místního centra. škola ve standardu bitcoinů.

„Čím více se do bitcoinů hrabu, tím je mi jasnější, že tato oblast je připravena to udělat,“ řekl. „Potřebovali jsme jen začít přivádět lidi do bitcoinového standardu tím, že jim poskytneme odbytiště, kde mohou utratit své bitcoiny.“

Scottford říká, že kostarický ekonomický a finanční systém vyžaduje jiný přístup k bitcoinové džungli. Na rozdíl od chudého Salvadoru má Kostarika dlouhodobě jednu z nejstabilnějších ekonomik v Latinské Americe, nízkou míru korupce a relativně dobrou životní úroveň.

„El Salvador se zajímá o bankovnictví pro nebankovní. Kostaričané mají bankovní účty a většinou nejsou podezřívaví vůči finančnímu systému,“ řekl Scottford.

Spíše než na adopci místními obyvateli se bitcoinová džungle primárně zaměřuje na proražení řad zahraničních turistů, kteří sem proudí za nedotčenými plážemi Kostariky, zelenými deštnými pralesy a nedotčenými vodopády.

Díky možnosti bezproblémově platit bitcoiny mohou turisté nechat své kreditní a debetní karty doma nebo se alespoň vrátit do hotelu. Hotely, restaurace a zábavní centra získávají způsob, jak uniknout bolestivě vysokým poplatkům za kreditní karty a šanci dlouhodobě držet nějaké bitcoiny. Myšlenka je taková, že to nakonec povede k cirkulární bitcoinové ekonomice, která také přitáhne Kostariku.

Lee Salminen, softwarový vývojář, který prodal svůj platební byznys předtím, než se přestěhoval do Uvity a navázal partnerství se Scotford na Bitcoin Jungle, řekl, že je optimistický, že se připojí více místních obyvatel, zejména vzhledem k tomu, že vlastní měna Kostariky klesla za rok proti dolaru asi o 10 %. minulost.

Proces nastavení místních je podporován individuálními sezeními, ve kterých Salminen a Scotford naslouchají finančním problémům lidí a vysvětlují, jak je může Bitcoin vyřešit, a co je nejdůležitější, tím, že jim dají možnost rychle je převést na dolary.

Po prvním týdnu od uvedení bitcoinové džungle na místní trhy se každý prodejce rozhodl inkasovat. Nyní to dělá jen velmi málo lidí, říká Salminen.

„Byl to úžasný pokrok na trzích,“ řekl. „Přicházejí každý týden a mají další úroveň složitých otázek o bitcoinu nebo ekonomice nebo inflaci. Každý má své důvody – někdo má zdravou nedůvěru ve vládu, někdo má rodinu na odlehlých místech a někdo rád spekuluje.“

Dalším krokem k posílení možnosti přepínat mezi bitcoinem a fiat měnou byl nedávný příchod dvou zbrusu nových bitcoinových bankomatů.

Kostarická vláda zaujala ke kryptoměnám konzervativní přístup, přijala je jako legální k používání, ale varovala občany, že jejich nákup může být riskantní. Salminen však uvedl, že nedávný pokles počtu turistů vyvolaný COVID-19 – ve srovnání s 30% skokem v Salvadoru od přijetí bitcoinu loni v září – by mohl být katalyzátorem pro posun v oficiálních postojích.

„Ministerstvo cestovního ruchu s námi chce mluvit, abychom si vytvořili úhel pohledu na to, jak může být bitcoin pozitivní pro zdejší cestovní ruch, a využít toho k řízení legislativy,“ řekl.

Český prodejce Dvořáček uvedl, že věří, že více Kostaričanů bude využívat platby bitcoiny, když si uvědomí, že jim to dává příležitost odemknout jejich bankovní účty, čímž odpadá nutnost dlouhé fronty na služby v bankách a bankomatech.

Fouad Ynetani, 43letý Chilan, který prodává studené džusy, uvedl, že platby Bitcoin Jungle tvoří malou, ale rostoucí část jeho tržeb. Řekl, že bitcoin je užitečný i pro provádění a přijímání plateb od jiných prodejců, ale jeho dlouhodobým cílem bylo považovat je za investici.

„Moje představa je ušetřit více, než utratíte,“ řekl.

Toto je další příspěvek od Stuarta Grodingse. Vyjádřené názory jsou jejich vlastní a nemusí nutně odrážet názory BTC Inc. nebo Bitcoinový magazín.