Big Open vyhráli O’Connell a Ingles | Kurýr Camden Haven

Divoké karty Chris O’Connell a Maddison Inglis napájeli energii domácího publika v Melbourne Parku a byli odměněni mzdou, která změnila kariéru, dny poté, co se poprvé kvalifikovali do třetího kola grandslamu.

Poté, co v tiebreaku dosáhl svého úvodního maratonu, O’Connell pokračoval ve hře o velké body lépe proti Schwartzmanovi.

„Je to nejlepší pocit, jaký jsem kdy na tenisovém kurtu měl, a to jsem hrál tenis od svých čtyř let,“ řekl O’Connell.

„Je to trochu nevkusné, ale je to tak.“

„Bude to zábava,“ řekl O’Connell.

„Loni jsem hrál (vysokého Američana) Isnera v Atlantě a to byla zkušenost a těším se, až budu hrát Chrissy.“

Schwartzman se v Melbourne Parku dostal do třetího kola v každém z posledních čtyř let a nikdy neprohrál ani jeden slam s tak nízkým hráčem, jakým je O’Connell, který je na 175. místě světového žebříčku.

„Ale tentokrát jsem se opravdu snažil vzít to všechno do sebe, rozhlédnout se a skutečně nasytit energii davu.“

Poté, co bojovala posledních šest zápasů, aby vyhrála, padla Inglis na kolena a nevěřícně zavrtěla hlavou.

Poté, co prohrála své první čtyři zápasy ve velkém rozpětí během pěti let, vyhrála nyní světová 133. hráčka dva zápasy v rozmezí tří dnů, a to vše při finanční podpoře, která mění kariéru.