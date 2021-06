Bidkok a Lecomte vyhrávají český světový pohár v horských kolech

Tom Bidcock se stal prvním britským jezdcem, který v neděli vyhrál více než dvě desetiletí světového poháru na horských kolech, zatímco Luana Lecomteová druhý týden po sobě dominovala v závodech žen, aby si upevnila své místo favorita na zisk zlaté olympijské medaile v Tokio.

Pidcock jednoduše odjel ze zbytku pole v prvních šesti kolech na blátivé trati v Novém Městě v České republice. Závod dokončil za 1 hodinu, 20 minut a 55 sekund s odstupem asi jedné minuty nad nizozemskou multidisciplinární superhvězdou Matthewem van der Poelem, který plánuje jet na letních hrách před závodem na horských kolech.

Matthias Flückiger se vrátil dalších 15 sekund, aby se přiblížil k pódiu.

„Myslím, že jsem se k tomu narodil,“ řekl Bidcock, který se stejně jako Van der Poel vrátí na cestu s týmem Ineos Grenadier s přihlédnutím k Tour Švýcarsku a Tour Austria. „To jsem dělal od malička a to, co mě bavilo.“

Bidcock, první Brit, který vyhrál elitní závod Světového poháru od roku 1994, uvedl, že se zaměřuje také na závod na horských kolech v Tokiu, přestože se ještě musí kvalifikovat do národního týmu. Ale po jeho silném úvodním běhu v Německu a postupu na Van der Poela v pátečním nočním závodě na krátké trati by mu nedělní vítězství mělo zajistit místo v týmu.

Řekl: „Přijít sem a vyhrát elitní světový pohár na můj druhý pokus, je to opravdu šílené.“

Stejně jako minulý víkend v Albstadtu si Lecomte otevřel časný náskok na elitním poli ženského závodu, poté využil deště a sušení trati, aby si udržel náskok před Haley Battenovou až do cíle.

Lecomte měl čas 1:25:13, což vycházející francouzské hvězdě poskytlo Pattenovi za sekundu obrovský rozdíl 1:39.

22letý Američan, který vyhrál krátkou trať, pronásledoval v posledním kole australskou jezdkyni Rebeccu McConnellovou, než se vyšplhal dlouhou cestou do středu trati, aby získal stříbrnou medaili. Když překročila cílovou čáru, Patten odhodila blátem pokryté paže do vzduchu a výsledek si zajistila její místo v americkém týmu v Tokiu.

„Je to naprosto úžasné. Opravdu nevím, co si mám myslet,” řekl Patten. „Beru to pomalu, ale je to šílené.”

McConnell skončil třetí se světovou šampiónkou Pauline Ferran-Prevotovou, která zvítězila v prvním kole v Německu a je dalším olympijským favoritem. Závod skončil na čtvrtém místě. Americká soutěžící Kate Courtneyová, již olympijská kvalifikace, havarovala brzy v závodě a poté odpoledne narazila do defektu, aby ji zkazila.

(Zřeknutí se odpovědnosti: Tento příběh byl automaticky generován ze sdíleného zdroje; obrázek a název mohly být parafrázovány pouze www.republicworld.com)