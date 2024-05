Stejně jako všichni jeho spojenci se Washington snaží vyvážit podporu Ukrajině a zároveň se vyvarovat dojmu, že nepřímo útočí na Rusko – což je společné tvrzení Kremlu. Prezident Vladimir Putin má největší jaderný arzenál na světě a výslovně varoval západní mocnosti, že jejich intervence by mohla vést k vypuknutí třetí světové války.

Ukrajina bude moci použít určité typy zbraní k úderu na ruské síly připravující se k útoku přes hranici, řekl americký představitel NBC News. Ukrajina ale bude mít stále zakázáno používat zbraně delšího doletu – jako jsou rakety ATACMS dlouhého doletu – k zásahu hlouběji do Ruska.

Prezident Volodymyr Zelenskyj již kritizoval Bidenův návrat jako příliš malý, příliš pozdě – a stojí ukrajinské životy.

Doporučeno

Prezidentův mluvčí potvrdil a uvítal posun v americké politice. „To výrazně posílí naši schopnost čelit ruským pokusům o shromáždění přes hranice,“ řekl Serhiy Nikiforov v pátek NBC News.

Sám Zelenskij byl ale méně vstřícný, jak řekl v rozhovoru pro Russia Today. noviny The Guardian Prodlení Washingtonu se schválením rezoluce stálo životy mnoha. Vyzval Spojené státy, aby umožnily použití zbraní dlouhého doletu k zásahu hlouběji do Ruska.

Dodal: „Myslím, že je naprosto nelogické, abychom měli zbraně a viděli vrahy a teroristy, kteří nás zabíjejí z ruské strany.“ Řekl to deníku The Guardian. „Myslím, že někdy se této situaci jen smějí,“ řekl o ruských silách. „Je to jako jít je lovit. Hledají lidi. Uvědomují si, že je vidíme, ale nemůžeme je zastihnout.“

Právě tato dynamika – schopnost Ukrajiny vidět ruské síly přes hranici připravené k útoku, ale ne na ně preventivně udeřit – změnila myšlení představitelů Bidena v zákulisí, řekl americký představitel NBC News.

Tři dny po ruském útoku na Charkov 10. května poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan, ministr obrany Lloyd Austin a sbor náčelníků štábů generál Charles Brown Jr. uspořádali videohovor s ukrajinskými představiteli, kteří požádali o povolení zaútočit na jednotky. . Americký představitel řekl přes hranici v Rusku.

O dva dny později, 15. května, Sullivan předložil návrh prezidentovi a vysvětlil, že pro Ukrajinu dává smysl, aby byla schopna odrazit ruské útoky raketami, vojáky a bombardéry před překročením hranice, uvedl úředník.

Úředník dodal, že po několika dalších schůzkách, včetně s Blinkenem, který nedávno odcestoval do Kyjeva, byl tento krok podepsán a vstoupil v platnost ve čtvrtek.